Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /1/

Пекин, 23 марта / Синьхуа / — Ниже следует полный текст Доклада о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год.

Уважаемые депутаты!

По поручению Госсовета представляем на рассмотрение 1-й сессии ВСНП 13-го созыва доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана экономического и социального развития на 2018 год. Просим членов ВК НПКСК высказать свои мнения.

I. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2017 ГОД Начиная с прошлого года, перед лицом сложной и изменчивой международной и внутренней обстановки, все регионы и ведомства под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин , непрерывно укрепляли политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, всесторонне изучали и претворяли в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и дух XIX съезда КПК. В соответствии с планами Центрального совещания по экономической работе и «Докладом о работе правительства» они твердо сохраняли основной лейтмотив работы — поступательное движение вперед при сохранении стабильности, неуклонно осуществляли новую концепцию развития. Надлежащим образом реализовывая план экономического и социального развития страны на 2017 год, рассмотренный и утвержденный на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, претворяя в жизнь замечания, выдвинутые Финансово-экономической комиссией ВСНП при рассмотрении плана, все регионы и ведомства продолжали сохранять в фокусе внимания повышение качества и эффективности развития, продолжали рассматривать в качестве основной линии продвижение вперед структурной реформы в сфере предложения. На основе единого планирования была интенсифицирована вся работа по стабилизации экономического роста, стимулированию реформ, структурному регулированию, улучшению благосостояния населения и предотвращению рисков. В функционировании экономики наблюдалось движение вперед при сохранении стабильности, а в сохраняемой стабильности имели место позитивные изменения, и результат превзошел наши ожидания. Главные целевые показатели социально-экономического развития в прошедшем году успешно достигнуты. Выполнение плана оценивается в целом как хорошее.

1. Усилия направлялись на инновации и совершенствование в сфере макроэкономического регулирования, функционирование экономики поддерживалось в рациональном диапазоне. Основательно проводилась работа по мониторингу, прогнозированию и предупреждению рисков в области экономики. Точно и правильно учитывались изменения во внутренней и внешней экономической ситуации, направлениях и тенденциях развития. На основе определения диапазонов регулирования усиливалось целенаправленное, своевременное и адресное регулирование. Интенсифицировалось комплексное практическое применение макроэкономических установок в области финансов, монетарной политики, потребления, инвестирования и др., сохранялась преемственность и стабильность макроустановок. Повышенное внимание уделялось работе по предупреждению рисков и контролю за ними в важнейших отраслях, обеспечивалось устойчивое функционирование экономики.

Во-первых, рост экономики поддерживался в рациональном диапазоне. Объем ВВП достиг 82,7 трлн юаней, увеличившись на 6,9%, что соответствует ожиданиям.

Финансовая политика стала более активной и эффективной, регулировалась и оптимизировалась структура финансовых расходов, эффективно обеспечивались затраты на реализацию важнейших проектов и улучшение народного благосостояния. Доходы обычного общественного бюджета по всей стране составили 17,26 трлн юаней, увеличившись на 7,4%. Финансовый дефицит составил 2,38 трлн юаней, что соответствует бюджетному показателю. Сохранялась уравновешенная нейтральная монетарная политика, поддерживалась в основном стабильная ликвидность. Совокупный объем финансирования реального сектора экономики и объем кредитов стабильно и умеренно росли. Применялись такие меры дифференцированной политики, как целевое снижение процентов отчислений в резервный фонд по депозитам, перекредитование в сфере поддержки сельского хозяйства, села, крестьянства, малых и микропредприятий, а также в сфере ликвидации бедности. Наращивалась динамика финансовой поддержки ключевых отраслей и слабых звеньев. К концу декабря 2017 года денежный агрегат M2 вырос на 8,2%, а портфель финансирования реального сектора экономики — на 12%. Заметно повысилась эффективность предприятий, прибыль превышающих установленный масштаб промышленных предприятий достигла 7,52 трлн юаней в год, увеличившись на 21%, темпы роста по сравнению с 2016 годом выросли на 12,5 процентного пункта.

Непрерывно укреплялась базисная роль потребления в развитии экономики. Продолжало повышаться качество, расширялись границы потребления услуг в индустрии счастья, включающей в себя такие области, как туризм, культура, физкультура и спорт, здравоохранение, обеспечение достойной старости, образование и обучение и т.п. Общий годовой объем розничной продажи потребительских товаров вырос на 10,2%, доля вклада конечного потребления в рост экономики достигла 58,8%.

Принят комплекс мер по увеличению эффективных инвестиций. В соответствии с нормами последовательно развивалось государственно-частное партнерство, общий объем инвестиций в основные фонды в масштабах всей страны вырос на 7%. Продолжалась оптимизация структуры инвестиций. Сохранялся относительно быстрый рост инвестиций в сферы благосостояния народа, высоких технологий, технического перевооружения промышленности и т.д., инвестиции в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и производство оборудования увеличились соответственно на 17% и 8,6%.

Во-вторых, уровень занятости населения в целом оставался удовлетворительным. В ходе углубленной реализации программы стимулирования трудоустройства на период 13-й пятилетки продолжала совершенствоваться система государственных мер по более активному трудоустройству. Непрерывно наращивался потенциал предоставления услуг в сфере трудоустройства и предпринимательства, относительно надежно было обеспечено трудоустройство особо выделенных категорий населения. Продолжалась реализация программы развития потенциала высококвалифицированных специалистов, программы повышения профессиональных навыков рабочих-выходцев из деревни и др. За 2017 год прирост трудоустроенного населения в городах и поселках составил 13,51 млн человек, к концу года коэффициент зарегистрированной безработицы городского и поселкового населения составил 3,90%.

Среднедушевые располагаемые доходы населения в масштабах всей страны достигли 25 974 юаней, их реальный рост составил 7,3%, что на 0,4 процентного пункта выше темпов роста ВВП. Темпы роста доходов сельского населения продолжали превосходить темпы роста доходов городского населения.

В-третьих, общий уровень цен оставался в основном стабильным. Непрерывно совершенствовался механизм мониторинга, анализа, прогнозирования и регулирования цен. Продолжалось усиление контроля за ценами, наращивалась динамика исполнения антимонопольного законодательства. На такие внезапно возникающие ситуации, как колебание цен на природный газ и другие, реагировали активно и конструктивно. Были проведены специальные контроль и проверка, а снабжение природным газом и стабилизация цен на природный газ — эффективно обеспечены. За 2017 год рост потребительских цен составил 1,6%.

В-четвертых, уверенно продвигалась работа по предупреждению и контролю рисков в ведущих областях. Планомерно шла работа по предупреждению рисков по долговым обязательствам местных правительств и контролю над этими рисками. Фондовый, облигационный, фьючерсный и страховой рынки в целом оставались стабильными. Улучшалось единое планирование и координирование в сфере финансового контроля. Наблюдался тренд к стабилизации объемов сделок и цен на рынке недвижимости в «перегретых» городах. Продолжилось оздоровление системы государственного резерва. Интенсифицировалось управление ожиданиями, повысился уровень открытости и прозрачности осуществляемых государственных мер, непрерывно укреплялась уверенность на рынках. /следует/