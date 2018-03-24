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Вице-премьер Китая заявил, что Пекин готов защищать свои интересы в сфере торговли
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Вице-премьер Китая заявил, что Пекин готов защищать свои интересы в сфере торговли 

Прайм 24 минуты назад
ПЕКИН, 24 мар /ПРАЙМ/. Вице-премьер Госсовета КНР, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с министром финансов США Стивеном Мнучином заявил, что Пекин полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции и работать совместно над обеспечением общей стабильности торгово-экономических отношений Китая и США", — заявил Лю Хэ.
Он отметил, что недавние действия США в отношении Китая «нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру».
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, представители двух стран договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.
В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.
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