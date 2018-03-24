В Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговли

"Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции и работать совместно над обеспечением общей стабильности торгово-экономических отношений Китая и США", — заявил Лю Хэ.

Он отметил, что недавние действия США в отношении Китая «нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру».

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, представители двух стран договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов.

В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.