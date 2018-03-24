Опрос: более 50% немецких предпринимателей выступают за отмену антироссийских санкций 

Большая часть (57%) опрошенных немецких предпринимателей, которые работают с российским рынком, полагают, что Германии следует отказаться от санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные опроса Восточного комитета немецкой экономики.
Как отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, около 37% бизнесменов потребовали немедленной и безусловной отмены экономических ограничений. За сохранение санкций высказались лишь 5% участников опроса.
Председатель земельной организации партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг полагает, что фирмы, ведущие бизнес с Россией, потеряли до 30% оборота, по его словам, в «перспективе неприемлемо».
Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введённых против России с 2014 года санкций и ответных мер, принятых Москвой, превысили €100 млрд
Политический эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил причины продления санкций против России.