Опрос: более 50% немецких предпринимателей выступают за отмену антироссийских санкций

Большая часть (57%) опрошенных немецких предпринимателей, которые работают с российским рынком, полагают, что Германии следует отказаться от санкций в отношении России . Об этом свидетельствуют данные опроса Восточного комитета немецкой экономики.

Как отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, около 37% бизнесменов потребовали немедленной и безусловной отмены экономических ограничений. За сохранение санкций высказались лишь 5% участников опроса.

Председатель земельной организации партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг полагает, что фирмы, ведущие бизнес с Россией, потеряли до 30% оборота, по его словам, в «перспективе неприемлемо».