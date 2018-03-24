Более половины немецких предпринимателей выступили за отмену санкций против РФ

Около половины опрошенных немецких предпринимателей, которые работают с российским рынком, считают, что властям Германии «стоит пошагово отказаться» от санкций в отношении Москвы Более 57% опрошенных немецких предпринимателей, работающих с российским рынком заявили, что Германии нужно отказаться от санкций в отношении РФ . Об этом, как отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, свидетельствуют данные опроса Восточного комитета немецкой экономики. При это еще 37% бизнесменов в ФРГ потребовали немедленной отмены экономических ограничений. Лишь 5% респондентов высказали за сохранение санкций. Ведущие бизнес с Россией фирмы потеряли до 30% оборота из-за антироссийских мер и ответных санкций. Потери от данных действие ЕС превысили 100 млрд евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле Напомним, в 2014 году США и страны Европы ввели против России санкции из-за конфликта на юго-востоке Украины . Эти ограничительные меры несколько раз продлевались и расширялись. РФ приняла ответные меры, ограничив экспорт из данных стран. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.