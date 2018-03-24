/Полный текст/ Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2018…

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Ниже следует полный текст /без диаграмм/ доклада об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2018 год, который был представлен Министерством финансов КНР 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

Уважаемые депутаты!

По поручению Госсовета представляем на рассмотрение 1-й сессии ВСНП 13-го созыва доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2018 год. Просим также членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая высказать по нему свои соображения.

I. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД В 2017 году все регионы и ведомства под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, прочно утверждаясь в политическом сознании, сознании интересов целого, сознании ядра и сознании равнения, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всесторонне и углубленно осуществляя дух XIX съезда КПК, придерживаясь основного лейтмотива работы — поступательного движения вперед при сохранении стабильности — и новой концепции развития, продолжая ставить в центр внимания повышение качества и эффективности развития, рассматривая в качестве основной линии работы стимулирование структурной реформы в сфере предложения, неукоснительно исполняли рассмотренные и утвержденные 5-й сессией ВСНП 12-го созыва бюджеты, тщательно претворяли в жизнь замечания Финансово-экономической комиссии ВСНП, на основе единого планирования продвигали всю работу по стабилизации роста экономики, стимулированию реформ, структурному регулированию, улучшению благосостояния населения и предотвращению рисков. В результате чего функционирование экономики продолжало сохранять позитивные тенденции при сохранении стабильности, всесторонне углублялась политика реформ и открытости, продолжала оптимизироваться структура экономики, заметно повышалось качество и эффективность развития, уверенно продвигалась практика мониторинга рисков, значительно укреплялась рыночная уверенность, тем самым социальная обстановка оставалась в целом стабильной. В этих условиях центральный и местные бюджеты были исполнены довольно успешно.

1. Об исполнении обычного общественного бюджета по доходам и расходам за 2017 год 1) Об исполнении обычного общественного бюджета по всей стране

Доходы обычного общественного бюджета по всей стране составили 17 256,657 млрд юаней или 102,3% от намеченного бюджетом показателя, увеличившись на 7,4% против показателя 2016 года по сопоставимым стандартам расчета (так и в дальнейшем). Учитывая использованные переходящие остатки и другие перечисленные средства общей суммой 1 013,885 млрд юаней (включая средства, перечисленные центральным и местными бюджетами из фонда стабилизации и регулирования бюджета, бюджета правительственных фондов и бюджета хозяйствования госкапиталом, а также использованные местными бюджетами переходящие остатки), общий объем доходов составил 18 270,542 млрд юаней. Расходы обычного общественного бюджета по всей стране достигли 20 333,003 млрд юаней с приростом на 7,7%, составив 104,3% от предусмотренного бюджетом показателя. Учитывая 317,539 млрд юаней, выделенные на пополнение фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета, общий объем расходов составил 20 650,542 млрд юаней. Сопоставление доходов и расходов показывает дефицит в размере 2380 млрд юаней, что соответствует бюджетному показателю.

В 2017 году остановилась тенденция замедления, начавшаяся с 2012 года, в темпах роста доходов обычного общественного бюджета по всей стране. Некоторые доходные статьи значительно превысили намеченные бюджетом показатели, в том числе сверхбюджетные поступления от НДС внутри страны составили 267,756 млрд юаней, от подоходного налога с предприятий — 187,561 млрд юаней, от НДС, акцизов на импортные товары и таможенных пошлин — 308,625 млрд юаней. Это обусловлено, главным образом, соответствующим увеличением налоговых источников в результате углубленного продвижения структурной реформы в сфере предложения, повышения качества и эффективности развития экономики, а также тем, что улучшение индекса цен производителей превысило предполагаемые показатели, что напрямую стимулировало быстрое увеличение соответствующих налоговых поступлений, рассчитанных в текущих ценах. Кроме того, причиной этому послужило то, что в связи с повышением спроса на внутреннем и международном рынках возрастали как объем импортных товаров, так и их цены, благодаря чему значительно увеличились поступления от импортных пошлин.

2) Об исполнении центрального обычного общественного бюджета

Доходы центрального обычного общественного бюджета достигли 8 111,903 млрд юаней и составили 103,2% от намеченного бюджетом показателя, увеличившись на 7,1%. С учетом 135 млрд юаней из фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета и 28,335 млрд юаней из бюджета центральных правительственных фондов и бюджета хозяйствования центральным госкапиталом общий объем доходов данного бюджета составил 8 275,238 млрд юаней. Расходы центрального обычного общественного бюджета составили 9 507,699 млрд юаней (включая собственные расходы центрального бюджета, возвращенные центром в местные бюджеты налоги и трансфертные платежи) с приростом на 5,4%, что равняется 99,3% от предусмотренного бюджетом показателя. Учитывая средства в размере 317,539 млрд юаней, поступившие на пополнение фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета, общий объем расходов составил 9 825,238 млрд юаней. Сопоставление доходов и расходов показывает дефицит центрального бюджета в размере 1 550 млрд юаней, что соответствует бюджетному показателю.

Параметры исполнения бюджета по основным доходным статьям таковы: поступления от НДС внутри страны достигли 2 816,597 млрд юаней, составив 104,9% от намеченного бюджетом показателя. Поступления от акцизов внутри страны составили 1 022,509 млрд юаней или 99,6% от предусмотренного бюджетом показателя. Общие поступления от НДС и акцизов на импортные товары достигли 1 596,856 млрд юаней, что составило 120,8% от запланированного бюджетом показателя. Поступления от таможенных пошлин составили 299,769 млрд юаней или 112,7% от намеченного бюджетом показателя. Доходы от подоходного налога с предприятий достигли 2 042,262 млрд юаней, составив 104,4% от предусмотренного показателя. Сумма личного подоходного налога составила 718,071 млрд юаней или 111,2% от предусмотренного показателя. Сумма НДС и акцизов на экспортные товары, подлежащая возврату, достигла 1 387,037 млрд юаней, что равняется 106,7% от намеченного показателя. А неналоговые поступления составили 542,443 млрд юаней или 66,2% от предусмотренного бюджетом показателя.

Собственные расходы центрального бюджета достигли 2 985,889 млрд юаней, составив 100,9% от намеченного бюджетом показателя и увеличившись на 7,5%. Параметры исполнения бюджета по основным расходным статьям следующие: расходы на обычные общественные услуги составили 127,146 млрд юаней или 100,9% от намеченного бюджетом показателя. Расходы на дипломатическую деятельность достигли 51,967 млрд юаней, составив 95,2% от предусмотренного бюджетом показателя; расходы на национальную оборону — 1 022,635 млрд юаней, составив 100% от предусмотренного бюджетом показателя; расходы на обеспечение общественной безопасности — 184,894 млрд юаней или 100,6% от намеченного бюджетом показателя; расходы на образование — 154,839 млрд юаней, что равняется 101,9% от предусмотренного бюджетом показателя; расходы на науку и технику — 282,696 млрд юаней или 99,5% от запланированного бюджетом показателя; расходы на создание резервов зерновых, масла и других материальных ресурсов — 159,748 млрд юаней или 108,2% от предусмотренного бюджетом показателя; расходы на выплату процентов по долговым обязательствам — 377,943 млрд юаней или 100,8% от предусмотренного бюджетом показателя.

Возвращенные центром в местные бюджеты налоги и трансферты достигли 6 521,81 млрд юаней с приростом на 4,5%, что равняется 99,3% от предусмотренного бюджетом показателя. В том числе сумма возвращенных в местные бюджеты налогов составила 816,359 млрд юаней или 89,3% от намеченного бюджетом показателя, недовыполнение показателя главным образом объясняется тем, что средства выделяются в соответствии с реальным ходом реализации установок по возвращению центром в местные бюджеты налогов, применяемых после повсеместного введения пилотных проектов по взиманию НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность; обычные трансферты достигли 3 516,79 млрд юаней и составили 100,4% от намеченного бюджетом показателя; целевые трансферты достигли 2 188,661 млрд юаней, составив 101,9% от предусмотренного показателя. Удельный вес обычных трансфертов в общем объеме трансфертов возрос до 61,6%, в том числе трансферты в бывшие революционные опорные базы, национальные, окраинные и бедные районы повысились на 19,7%, премиальные и дотационные средства в рамках механизма обеспечения базовых финансовых возможностей на уровне уездов — на 9,5%.

В 2017 году сверхбюджетные доходы центрального обычного общественного бюджета в размере 250,738 млрд юаней и его неизрасходованные средства в размере 66,801 млрд юаней были переведены в фонд стабилизации и регулирования центрального бюджета. Из резервных средств центрального бюджета на сумму 50 млрд юаней фактически выделены 6,07 млрд юаней, которые были использованы для преодоления трудностей в исследованиях причин атмосферных загрязнений и последующей борьбе с ними и т.д., их остатки в размере 43,93 млрд юаней (уже включены в вышеизложенные неизрасходованные средства в размере 66,801 млрд юаней) были в полном объеме переведены в фонд стабилизации и регулирования центрального бюджета. По состоянию на конец 2017 года остатки фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета достигли 466,605 млрд юаней.

3) Об исполнении местных обычных общественных бюджетов

Доходы местных обычных общественных бюджетов достигли 15 666,564 млрд юаней, в том числе собственные доходы местных обычных общественных бюджетов составили 9 144,754 млрд юаней с увеличением на 7,7%; возвращенные центром в местные бюджеты налоги и трансферты составили 6 521,81 млрд юаней. Учитывая использованные местными бюджетами переходящие остатки и перечисленные средства из фонда стабилизации и регулирования местных бюджетов, бюджета правительственных фондов и бюджета хозяйствования госкапиталом в размере 850,55 млрд юаней, общая сумма доходов достигла 16 517,114 млрд юаней. Расходы местных обычных общественных бюджетов составили 17 347,114 млрд юаней с приростом на 7,7%. Сопоставление доходов и расходов показывает дефицит местных бюджетов в размере 830 млрд юаней, что соответствует бюджетному показателю.

2. Об исполнении бюджета правительственных фондов за 2017 год по доходам и расходам

Поступления в правительственные фонды всей страны составили 6 146,249 млрд юаней, увеличившись на 34,8%. С учетом 29,85 млрд юаней, перечисленных из бюджета 2016 года, и аккумулированных местными правительствами посредством выпуска целевых облигаций средств в размере 800 млрд юаней общий объем соответствующих поступлений в правительственные фонды всей страны составил 6 976,099 млрд юаней. Соответствующие выплаты из этих фондов составили 6 070,022 млрд юаней с увеличением на 32,7%.

Поступления в центральные правительственные фонды составили 382,477 млрд юаней или 103,2% от предусмотренного бюджетом показателя, увеличившись на 6,4%. С учетом 29,85 млрд юаней, перечисленных из бюджета 2016 года, общий объем доходов центральных правительственных фондов составил 412,327 млрд юаней. Выплаты из центральных правительственных фондов составили 366,919 млрд юаней или 91,6% от предусмотренного бюджетом показателя с приростом на 9,2%. В частности, собственные расходы центрального бюджета составили 268,36 млрд юаней, трансфертные платежи в местные бюджеты составили 98,559 млрд юаней. Активное сальдо баланса центральных правительственных фондов составило 45,408 млрд юаней. Из них 38,559 млрд юаней было перечислено в бюджет следующего года; перечисленные средства по различным статьям из правительственных фондов, превышающие 30% доходов текущего года в расчете по каждой статье, составили 6,849 млрд юаней, которые в установленном порядке были переведены на пополнение фонда стабилизации и регулирования бюджета.

Собственные доходы местных правительственных фондов достигли 5 763,772 млрд юаней, увеличившись на 37,3%, в том числе доходы от передачи прав на пользование государственными земельными участками составили 5 205,901 млрд юаней с приростом на 40,7%. С учетом трансфертов в размере 98,559 млрд юаней из центральных правительственных фондов на места и аккумулированных местными правительствами посредством выпуска целевых облигаций средств в размере 800 млрд юаней общий объем соответствующих доходов местных правительственных фондов достиг 6 662,331 млрд юаней. Соответствующие расходы местных правительственных фондов составили 5 801,662 млрд юаней, увеличившись на 34,2%, в том числе расходы за счет средств, поступивших от передачи прав на пользование государственными земельными участками, составили 5177,963 млрд юаней с увеличением на 37,1%.

3. Об исполнении бюджета хозяйствования госкапиталом за 2017 год по доходам и расходам

Доходы бюджета хозяйствования госкапиталом отчисляются по определенной доле чистых прибылей госпредприятий в предыдущем году, а соответствующие расходы планируются по принципу сбалансирования доходов и расходов.

Поступления в бюджет хозяйствования госкапиталом по всей стране составили 257,869 млрд юаней, снизившись на 1,2%, выплаты из него — 201,093 млрд юаней со снижением на 6,7%.

Поступления в бюджет хозяйствования центральным госкапиталом составили 124,427 млрд юаней или 96,5% от предусмотренного бюджетом показателя с уменьшением на 13%, это обусловлено главным образом падением экономической эффективности предприятий нефтяной, электроэнергетической и других отраслей в 2016 году. С учетом 12,803 млрд юаней, перечисленных из бюджета 2016 года, общий объем доходов составил 137,23 млрд юаней. Выплаты из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом составили 100,171 млрд юаней или 86,3% от предусмотренного бюджетом показателя со снижением на 30,9%, это обусловлено главным образом тем, что наряду с падением доходов бюджета хозяйствования госкапиталом за 2017 год повысился удельный вес перечислений в обычный общественный бюджет, в связи с этим сократилось количество расходов. В том числе собственные выплаты из центрального бюджета достигли 76,634 млрд юаней, трансфертные платежи в местные бюджеты — 23,537 млрд юаней. Сумма перечисленных средств в обычный общественный бюджет составила 25,7 млрд юаней. Средства, переходящие в бюджет следующего года, составили 11,359 млрд юаней.

Собственные поступления в бюджеты хозяйствования местным госкапиталом достигли 133,442 млрд юаней с приростом на 13,2%. С учетом трансфертных платежей из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом на места в размере 23,537 млрд юаней общий объем доходов бюджетов хозяйствования местным госкапиталом составил 156,979 млрд юаней. Расходы данных бюджетов составили 124,459 млрд юаней с приростом на 2,1%. Сумма перечисленных средств в обычные общественные бюджеты достигла 31,061 млрд юаней.

4. Об исполнении бюджета фондов социального страхования за 2017 год по доходам и расходам

Поступления в фонды социального страхования по всей стране достигли 5 538,016 млрд юаней и составили 106,9% от предусмотренного бюджетом показателя с приростом на 10,5%. В том числе доходы от страховых взносов составили 3 956,361 млрд юаней, доходы от финансовых дотаций — 1 226,449 млрд юаней. Выплаты из фондов социального страхования по всей стране достигли 4 895,167 млрд юаней и составили 101% от предусмотренного бюджетом показателя, увеличившись на 12,3%. Активное сальдо баланса на 2017 год составило 642,849 млрд юаней, а накопленные остатки фондов к концу года — 7 203,747 млрд юаней. В настоящий момент объем остатков в фондах социального страхования по всей стране сравнительно велик, однако под влиянием старения населения и других факторов наблюдается сравнительно низкое соотношение между плательщиками страхового взноса и получателями страховой пенсии в рамках основного страхования по старости для рабочих и служащих предприятий в некоторых провинциях страны, в результате чего ужесточается прессинг на сохранение сбалансированности доходов и расходов.

К концу 2017 года накопившаяся сумма госдолга центрального бюджета составила 13 477,016 млрд юаней, не выходя за пределы утвержденного ВСНП лимита, равного 14 140,835 млрд юаней; накопившаяся сумма задолженности местных правительств составила 16 470,659 млрд юаней, в том числе остатки обычных долгов — 10 332,235 млрд юаней, а остатки целевых долгов — 6 138,424 млрд юаней, не превысив установленный ВСНП для того года предельный лимит в размере 18 817,43 млрд юаней.

5. О реализации основных финансово-налоговых установок и выполнении приоритетной финансовой работы в 2017 году

В 2017 году финансовые ведомства, добросовестно исполняя требования бюджетных постановлений 5-й сессии ВСНП 12-го созыва и всесторонне применяя Закон о бюджете, эффективно осуществляли активную финансовую политику, продолжали углублять реформу финансово-налоговой системы, наращивали динамику финансирования важнейших сфер, поддерживали осуществление структурной реформы в сфере предложения, что действенно стимулировало устойчивое и здоровое социально-экономическое развитие.

Всемерное претворение в жизнь политики сокращения налогов и денежных сборов. При внимательной прослеживоемости исполнения пилотных проектов по взиманию НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность мы претворяли в жизнь и непрерывно совершенствовали соответствующие установки, упростили структуру ставки НДС. Предельный минимум необлагаемых налогом годовых доходов малых низкорентабельных предприятий, для которых применяется 50-процентная льгота по подоходному налогу, повысился с 300 тыс. до 500 тыс. юаней. Размер дополнительного вычета расходов на НИОКР, применяемый для средних и малых предприятий научно-технического типа при их уплате налогов, вырос с 50% до 75%. Запущена пилотная налоговая политика в сфере венчурного и ангельского инвестирования. Пилотные проекты по предварительному вычету личного подоходного налога при покупке коммерческого страхования здоровья распространялись в общенациональном масштабе. Продолжали применяться некоторые налоговые льготы, срок действия которых истек в конце 2016 года. Вышеизложенные меры позволили за год сократить налоговое бремя более чем на 380 млрд юаней. Были упразднены, прекращены или полностью приостановлены центральные административные сборы по 43 статьям, включая сборы за оформление процедуры передачи прав на недвижимость, снижены тарифы на 7 видов сборов. Отменены, прекращены или сокращены правительственные фонды по 5 статьям, включая дополнительные сборы на городское коммунальное хозяйство, а также снижены ставки взимания по 2 видам сборов. Упразднены целевые средства на структурное регулирование промышленных предприятий. С учетом самостоятельного упразднения местными правительствами правительственных сборов бюджетные доходы за год уменьшились более чем на 190 млрд юаней. Кроме того, соответствующие ведомства обнародовали меры по упорядочению и нормированию платежей за эксплуатационные услуги, по повышению скорости Интернета и снижению тарифов на сетевые услуги, по снижению затрат предприятий на энергопотребление, по снижению издержек и повышению эффективности в сфере логистики и т.д. Таким образом, социальная нагрузка за год сократилась на 440 с лишним млрд юаней. Строго регламентировались денежные сборы с предприятий, был создан и реализован режим единой общенациональной сети для сводных перечней правительственных фондов, административных сборов и платежей за эксплуатационные услуги, тарифы которых зафиксированы правительством, вне этих перечней запрещается взимание сборов, при этом создан механизм денунциаций и жалоб о произвольных сборах, а также их пресечения.

Основательное продвижение структурной реформы в сфере предложения. Были выполнены важные задачи по ликвидации избыточных производственных мощностей, устранению переизбытка рыночного предложения, по облегчению долговой нагрузки, по снижению себестоимости и восполнению недостатков. Выделены целевые премиальные и дотационные средства в сумме 22,2 млрд юаней на оказание поддержки металлургической и угольной отраслям в перевыполнении задач 2017 года по ликвидации избыточных производственных мощностей и надлежащему устройству сокращенного персонала. Путем закрытия угольных энергоблоков, приостановки или отсрочки проектов строительства новых угольных электростанций были сокращены производственные мощности в этой сфере на 65 млн кВт. 56,67 млрд юаней было ассигновано на поддержку предприятий центрального подчинения в решении проблемы с «зомби-предприятиями» и решении оставшихся от прошлого проблем госпредприятий в сфере водо-, электро-, теплоснабжения и управления коммунальным хозяйством. Совершенствовался порядок переселения жителей реконструируемых барачных кварталов и активно проводилась политика монетизации компенсаций при переселении в тех городах, где имеется избыток нереализованного коммерческого жилья. Реализовались и совершенствовались соответствующие политустановки, направленные на слияние и реорганизацию предприятий, передачу и списание долга, планомерно продвигалась конвертация долговых обязательств в акции на рыночной и правовой основе. Продолжалась оптимизация структуры центральных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые главным образом направлены на строительство важнейших гидротехнических сооружений и на новую очередь проектов по реконструкции и обновлению сельских электросетей. В результате нормативного распространения моделей государственно-частного партнерства доля участия негосударственных предприятий в них уверенно выросла. Стимулировалась структурная реформа в сфере предложения применительно к сельскому хозяйству. Начато строительство 41 государственного индустриального парка современного сельского хозяйства. Проводилась реформа системы сельскохозяйственных дотаций, ориентированной на зеленое и экологическое развитие. Была оказана поддержка в реализации проектов по выращиванию кормовых культур взамен зерновых площадью более 866,67 тыс. га, по экспериментальному введению системы севооборота и паровой системы земледелия площадью примерно 800 тыс. га, по восстановлению загрязненных тяжелыми металлами пашен площадью примерно 161,33 тыс. га. Все это взятое вместе позволило ориентировать регулирование структуры растениеводства и стимулировать сохранение плодородия пашен. Совершенствовался механизм ценообразования на зерно и другие важные виды сельхозпродукции и порядок их закупок и резервирования, уменьшались излишки обязательных запасов зерна, хлопка и растительного масла суммой 85,01 млн тонн. Созданы ООО «Государственный альянс гарантий по сельскохозяйственным кредитам» и 33 такого рода компании на провинциальном уровне, которые предоставили 49 тыс. сельскохозяйственным объектам в общей сложности 44,25 млрд юаней гарантированных кредитов, благодаря чему разрешены проблемы, связанные с затрудненностью, дороговизной и замедленностью при финансировании хозяйствующих субъектов аграрного сектора. В избранных 200 крупных зернопроизводящих уездах из 13 главных зернопроизводящих провинций развертывались пилотные проекты по введению страхования на случай серьезных сельскохозяйственных стихийных бедствий для крестьянских дворов, осуществляющих разумное по масштабам аграрное хозяйствование, в результате чего уровень обеспечения вырос примерно на 90%. Продолжалось развертывание землеустройства, в рамках комплексного развития сельского хозяйства были созданы высококлассные поля общей площадью примерно 1,67 млн га, площадь применения высокоэффективных водосберегающих технологий орошения увеличилась на 1,44 млн га. Планомерно продвигалось укрепление слабых звеньев ирригационных сооружений в пострадавших от стихийных бедствий районах и строительство важнейшей гидротехнической инфраструктуры. Оказалась поддержка в развитии образцово-пилотных проектов по строительству сельских комплексов в 18 провинциях.

Культивирование и наращивание новых драйверов экономического развития. Усилилась динамика поддержки проведения общественных научно-технических мероприятий, всесторонне претворялись в жизнь реформаторские меры по управлению научно-техническими программами и денежными средствами для научно-исследовательских проектов в рамках центрального бюджета, стимулировался трансфер и коммерциализация результатов научно-технической деятельности с применением рыночных инструментов. Углубленно проводилась в жизнь программа «Сделано в Китае — 2025», оказывалась поддержка реализации проектов по интеллектуальному производству, укреплению основ развития промышленности и реализации проектов по развитию зеленого производства. Реализовалась и совершенствовалась политика субсидирования страховых взносов при страховании выпуска первой очереди важного технического оборудования, включились новые материалы в список продукции, затраты на страхование эксплуатации первых образцов которой субсидируются. Через выявление ориентирующей роли государственного инвестиционного фонда развития индустрии интегральных схем стимулировалось ускоренное развитие в наиважнейших областях обрабатывающей промышленности. В результате проведения урегулированной политики по выдаче финансовых дотаций за истекший год удалось распространить примерно 800 тыс. автомобилей, работающих на новых энергоносителях. Была оказана поддержка в создании в 30 городах образцово-показательных городов-баз стартапов и инноваций для мелких и микропредприятий, активизировалось функционирование государственного фонда развития средних и малых предприятий, стимулировалось бурное развитие массовой предпринимательской и инновационной деятельности.

Всемерное поддержание интенсивной борьбы с бедностью. Из центрального бюджета было выделено 86,1 млрд юаней в качестве целевых средств на ликвидацию бедности на местах, что на 30,3% больше показателя 2016 года. Кроме того, наращивалась динамика инвестирования нуждающихся районов в сферах сельского хозяйства, образования, медицинского обслуживания, транспорта и т.д. Всесторонне продвигались пилотные проекты по систематизации и объединению финансовых средств, направленных на сельское социально-экономическое развитие, в 832 приоритетных уездах для развертывания освоенческих работ по избавлению от бедности и в особо бедных регионах и уездах, образующих сплошную территорию. К концу 2017 года фактическая численность объединенных сельхозсредств составила 328,6 млрд юаней. Из центрального бюджета были выделены средства на субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию программы ликвидации бедности путем переселения жителей бедных районов в более обеспеченные районы, в результате чего местным правительствам удалось выполнить задачу переселения 3,4 млн зарегистрированных малоимущих в более благополучные регионы. Всемерно продвигалась работа по оказанию поддержки малообеспеченным путем наделения их правом на получение дохода от активов, созданных за счет средств на ликвидацию бедности, помогая малоимущему населению в увеличении доходов. В интенсивной борьбе с бедностью продолжала сохраняться благоприятная тенденция, численность малоимущего населения в сельской местности за год уменьшилась на 12,89 млн человек.

Обеспечение и улучшение жизни народа. Стимулировались реформа и развитие образования. Была унифицирована политика освобождения городских и сельских учащихся, получающих обязательное образование, от оплаты за обучение и учебники, выдачи пособий учащимся школ-интернатов из малообеспеченных семей, что позволило освободить около 143 млн школьников по всей стране, получающих обязательное образование, от оплаты за обучение и других сборов, бесплатно предоставить им учебники, выдать дотации на проживание в школах-интернатах примерно 13,77 млн учащихся из нуждающихся семей, обеспечить передачу соответствующих персональных финансовых дотаций на образование вслед за перемещением 14 млн детей мигрирующих рабочих-выходцев из деревни из одной школы в другую. При реализации в области высшего образования требований реформы по упрощению административных процедур, по передаче полномочий нижестоящим органам с последующим надлежащим контролем, по оптимизации предоставления госуслуг усовершенствовалось и усилилось управление использованием финансовых средств в вузах, продолжалось шириться их право на автономию. Нормы государственных стипендий для докторантов повысились на 3 000 юаней. Углубилась реформа систем медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения. Повсеместно внедрялась комплексная реформа государственных клиник, полностью отменились наценки на лекарства, которые существовали более 60 лет. Развертывались пилотные проекты по включению репродуктивного страхования в основное медицинское страхование рабочих и служащих. Размер годовых финансовых дотаций на основное медицинское страхование для сельских и неработающих городских жителей повысился с 420 до 450 юаней на человека. Среднедушевые нормы финансовых дотаций на основные виды услуг общественного здравоохранения выросли с 45 до 50 юаней в год. Систематизировались основные виды услуг в сфере общественного здравоохранения, изменились методы распределения денежных средств. Продвигалась комплексная реформа низовых лечебно-санитарных учреждений. Оказалась поддержка в улучшении работы по трудоустройству и соцобеспечению. Совершенствовалась политическая система в области трудоустройства и предпринимательства, расширилась сфера выдачи субсидий на содействие поиску работы и предпринимательской деятельности, поощрялась выдача местными правительствами единовременных денежных пособий на содействие предпринимательству выпускникам вузов, отвечающим соответствующим условиям, и лицам, которым трудно найти себе работу. Разработался проект зачисления части госкапитала в фонд социального обеспечения. Нормы основной пенсии по старости для пенсионеров государственных органов, бюджетных учреждений и предприятий повысились примерно на 5,5%. На основе объединения имеющихся ресурсов выделены субсидии на оказание социальной помощи малообеспеченным жителям, которые были использованы местными правительствами в едином порядке на обеспечение прожиточного минимума, на оказание поддержки наименее обеспеченным категориям людей по их содержанию, на оказание временной помощи, на помощь бродягам и нищим, на обеспечение основных жизненных потребностей сирот. Вышеизложенные меры принесли выгоду 77,97 млн нуждающихся жителей страны. Повысились нормы пособий и дотаций для военных и других льготников, в результате чего 8,6 млн такой категории людей получили реальную помощь. Усовершенствовались политические установки выдачи пособий на минимизацию последствий стихийных бедствий, значительно повышены нормы четырех видов дотаций из центрального бюджета, в том числе дотаций на оперативное реагирование на случай стихийных бедствий. Продолжалось обеспечение основным жильем. За счет финансовой поддержки была начата реконструкция 6,09 млн квартир в виде барачного жилья, активизировалось строительство сопутствующей инфраструктуры для социального арендного жилья. Дотации из центрального бюджета на реконструкцию аварийного сельского жилья целенаправленно использованы для четырех приоритетных категорий людей, то есть для семей, охваченных планом обеспечения прожиточного минимума, наименее обеспеченных сельских жителей, рассредоточено содержащихся в разных семьях, малообеспеченных семей инвалидов и нуждающихся семей, состоящих на учете, при том значительно возросли средние нормы дотаций для каждой семьи с 7 500 юаней в 2016 году (в бедных районах — 8 500 юаней) примерно до 14 тыс. юаней в 2017 году. За счет финансовой поддержки было перестроено аварийное жилье для 1,906 млн сельских семей. Стимулировалось развитие культуры, физкультуры и спорта. Ускорилось формирование современной системы социально-культурных услуг, в 49,863 тыс. социально значимых объектах культуры введен режим бесплатного посещения, в 1 257 спортивных сооружениях — режим бесплатного или льготного входа, продолжали улучшаться объекты социально-культурного назначения и спортивные сооружения в городах и на селах.

Поддержка охраны экологии и окружающей среды. Реализовались приоритетные задачи по предотвращению и устранению загрязнения атмосферы в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и прилегающих к нему районах, в районах дельт рек Янцзы и Чжуцзян. Начались пилотные проекты по центральному финансированию программы внедрения на севере Китая экологически чистой отопительной системы. Оказалась поддержка местным правительствам в реализации программы действий по предотвращению и ликвидации загрязнения воды и почвы. В результате увеличения трансфертных платежей государственным зонам с важными экологическими функциями число уездов, пользующихся приоритетными дотациями, достигло 819 по всей стране. Наращивалась динамика охраны экологической среды в горном районе Циляньшань, стимулировалось решение надлежащим образом оставшихся от прошлого проблем. Развертывались пилотные проекты по осуществлению второй очереди программы защиты и восстановления экологии горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель и степных покровов. Продвигалась работа по охране и восстановлению водно-болотного пространства, претворялась в жизнь политика субсидирования и премирования как за реализацию новой очереди проектов по восстановлению лесного и травяного покрова на нецелесообразно распаханных землях, так и за реализацию новой очереди проектов по сохранению степной экологии, повсеместно реализовывалась политика охраны естественных лесов, поддерживались действия полного прекращения коммерческой вырубки естественных лесов. Была оказана поддержка развитию рециркуляционной экономики и экологически чистых производств, начаты пилотные проекты по развитию утилизационного использования экскрементов домашних животных. Углубленно проводился эксперимент с платным использованием прав на выбросы загрязняющих веществ и торговлей квотами на эти выбросы. Совершенствовался механизм горизонтальной компенсации за природоохранные затраты между бассейнами верховьев и низовьев рек. Поддерживалось осуществление пилотных проектов по созданию системы национальных парков.

Углубление реформы налогово-финансовой системы. Улучшилась система бюджетного управления. За счет упорядочения и регламентирования приоритетных расходных статей, которые увязываются с увеличением финансовых доходов и расходов или с ВВП, совершенствовался механизм обеспечения приоритетных расходных статей. Продолжалась оптимизироваться структура финансовых трансфертных платежей, число целевых трансфертов сократилось на 18 до 76. Впервые в едином порядке опубликовались сметы центрального правительства и сметы центральных ведомств, а также трансфертные платежи из центрального бюджета в местные на интернет-порталах правительства Китая и Министерства финансов, число центральных ведомств, которые обнародовали собственные сметы, достигло 105. Усовершенствовалась бюджетная система правительства, доля перечислений из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом в обычный общественный бюджет увеличилась до 22%. Перечислилось из бюджета правительственных фондов в обычный общественный бюджет три статьи, включая сборы за платное пользование земельными участками под новую застройку. Отменены сборы на выбросы загрязняющих веществ и некоторые прочие требования, как определение расходов соразмерно доходам и использование целевых средств исключительно по их назначению. В рамках интенсификации результативного управления бюджетами осуществлен полный охват целевым результативным бюджетированием всех проектов первого и второго уровня центральных органов, всех целевых трансфертов из центра на места, внедрена практика доведения до нижестоящих органов намеченных показателей результативности вместе с утвержденными бюджетами. Повсеместно осуществлен контроль над выполнением результативных показателей по конкретным проектам и самооценка результативности, распространена оценка результативности и эффективности важнейших статей совместно с третьей стороной. Представлена в ВСНП и опубликована для общественности информация о результатах самооценки частей статей и оценки важнейших статей. Оздоровлялась система правил ведения бухгалтерского учета в правительственных ведомствах, начаты пилотные проекты по составлению финансовой отчетности правительства. Продвигались реформа налоговой системы и налоговое правотворчество. При улучшении системы НДС упрощена структура ставки НДС с переходом от четырехступенчатой ставки к трехступенчатой — 17%, 11% и 6%, отменена ставка в размере 13%, ставка по налогу на сельхозпродукцию и прочие снизилась с 13% до 11%. Распространены пилотные проекты по реформированию налога на водные ресурсы на 10 провинций. Проработан генеральный проект о создании информационной системы личных доходов и личного имущества. При координации ускоренной работы по налоговому правотворчеству успешно разработаны Положения о применении Закона о налоге на табачный лист, Положения о применении Закона о налоге на судовой тоннаж и Положения о применении Закона о налоге на охрану окружающей среды. Опубликованы пересмотренные Временные положения о НДС, активно развернута законотворческая работа, касающаяся налога на пользование пахотными участками вне сельскохозяйственного назначения, налога на приобретение автомашин, налога на природные ресурсы и таможенных пошлин. Совершенствовалась финансовая система. По областям продвинулась реформа по разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами, опубликовался проект реформы в дипломатической сфере, началась разработка проектов реформы в сферах образования, медобслуживания и здравоохранения. Прорабатывался генеральный реформаторский проект о дальнейшей рационализации распределения доходов между центром и местами, составлялся проект реформы по оздоровлению системы местных налогов.

Усиление управления долгами местных правительств. По закону регламентировалось заемное финансирование местных правительств, ужесточалось управление их долговыми лимитами. За 2017 год новые облигации, выпускаемые местными правительствами, составили 1,59 трлн юаней, не превысив утвержденный ВСНП для того же года лимит в размере 1,63 трлн юаней. Был сделан акцент на развитии таких видов целевых облигаций местных правительств, которые способны обеспечить самоокупаемость за счет доходности и финансирования проектов. Начался выпуск целевых облигаций в сфере резервирования земель и правительственных платных шоссейных дорог. Опубликованы документы о значительной регламентации заемного финансирования местных правительств, о решительном пресечении местного финансирования в нарушение закона и правовых актов под предлогом правительственных закупок услуг и т.д. Составлялись «позитивный список» и «негативный список», категорически запрещены незаконные, нелицензионные или видоизмененные займовые операции разного рода. На начальном этапе реализован полный охват контрольными установками ныне основного нелегального финансирования местных правительств. Организовалась аудиторская проверка наличия правонарушений, связанных с предоставлением финансовых гарантий, в части городов, уездов и финансовых учреждений. В строгом соответствии с законом и правовыми актами велась работа по привлечению к ответственности и наложению наказаний, в результате чего причастные к этому ответственные лица подвергались взысканиям в виде отстранения от должности, понижения в административной должности, взимания штрафа и т.д. Преданы гласности результаты наказания в целях выявления их предупредительной и воспитательной роли. Наряду с этим продолжалась работа по оценке и предупреждению долговых рисков местных правительств, чтобы ориентировать и подгонять их к эффективному предупреждению правительственных долговых рисков.

Активизация финансового контроля. Были организованы и развернуты контроль и проверка в сфере открытости местных смет и отчетов, использования и управления средствами, выделяемыми на борьбу с бедностью, соблюдения центральными ведомствами финансово-экономической дисциплины, использования целевых премиальных и дотационных средств для структурного регулирования промышленных предприятий. Выявлены бюджетные средства в размере 49 с лишним млрд юаней, которые использованы в нарушение соответствующих правил, причастные к этому ответственные лица были со всей строгостью привлечены к ответственности. Активизировалась работа по усовершенствованию системы и нормированию управления, продвигалась реализация важнейших бюджетно-налоговых политустановок и институтов.

Финансово-бюджетная работа 2017 года за пять предыдущих лет представляла собой важную составную часть практики реформ и развития в финансовой сфере. В истекшем пятилетии финансовый потенциал государства непрерывно поднимался на новую ступень, постоянно повышалась адресность и эффективность финансовой политики, последовательно совершались новые прорывы в формировании современной системы финансового управления и повышении его потенциала. Финансы сыграли позитивную роль в великом процессе, когда в деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и произошли исторические преобразования. Во-первых, продолжала осуществляться активная финансовая политика, сохранялось функционирование экономики в рациональном диапазоне. Расходы обычного общественного бюджета по всей стране возросли с 12,6 трлн юаней в 2012 году до 20,3 трлн юаней в 2017 году, удельный вес бюджетного дефицита в ВВП постоянно удерживался в пределах 3%. Повсеместно развертывались пилотные проекты по взиманию НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, на все товары и услуги без исключения распространялся НДС. Налог на предпринимательскую деятельность, взимаемый в течение 66 лет, сошел с исторической арены. Взимание НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность позволило снизить налоговое бремя более чем на 2 трлн юаней. Были отменены, приостановлены, прекращены или сокращены 1 368 видов правительственных фондов и административных сборов, сокращенные от этого взносы и сборы составили 384,5 млрд юаней. Интенсивно регулировалась структура бюджетных расходов, введены в оборот осевшие бюджетные средства в целях обеспечения основного благосостояния народа и реализации важнейших проектов. Во-вторых, продолжала активизироваться структурная реформа в сфере предложения, реализовалась новая динамичная сбалансированность в соотношении спроса и предложения. Основательно развертывалась работа по ликвидации избыточных производственных мощностей, по устранению переизбытка рыночного предложения, по облегчению долговой нагрузки, по снижению себестоимости и восполнению недостатков в экономике, был опубликован и претворен в жизнь ряд благоприятствующих здоровому развитию реального сектора экономики финансово-налоговых установок в целях содействия оптимизации экономической структуры и форсированному наращиванию новых драйверов развития. В тесной увязке с повышением качества сельскохозяйственного предложения значительнее совершенствовалась финансовая политика, направленная на поддержку сельского хозяйства, поощрялось создание современной сельскохозяйственной отраслевой, производственной и хозяйственной систем, обеспечен переход сельского хозяйства и села на путь зеленого, экологического и устойчивого развития, а также обращения большего внимания на удовлетворение высококачественных потребностей. Углубленно реализовалась стратегия стимулирования развития за счет инноваций, последовательно усиливалась динамика финансовых вложений в науку и технику с одновременной оптимизацией структуры инвестиций и совершенствованием способов финансовой поддержки, в результате чего непрерывно укреплялась опорная роль инноваций для развития. В-третьих, продолжала углубляться реформа бюджетно-налоговой системы, были достигнуты важные поэтапные успехи в формировании современной финансовой системы. Был обнародован и реализован целый ряд важнейших реформаторских мер в сфере обеспечения гласности бюджетов, введения среднесрочного финансового планирования и управления, совершенствования режима трансфертных платежей, усиления результативного бюджетирования и т.д., благодаря чему в основном сложились основные рамки современной системы бюджетного управления. Усовершенствован порядок взимания акцизов, в частности, регулировалась сфера их сбора, оптимизировалась структура акцизных ставок, улучшались звенья их взимания. Повсеместно продвигалась реформа по адвалорному налогообложению природных ресурсов. Стремительными темпами продвигалась реформа по разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств. Установлена разумная пропорция распределения поступлений от НДС в ходе повсеместной реализации пилотных проектов по взиманию НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, что обеспечило общую стабильность архитектоники финансовых возможностей центра и местных правительств. В-четвертых, продолжало обеспечиваться и улучшаться народное благосостояние, непрерывно укреплялось чувство обретения у народных масс. Всесторонне реализовано оказание адресной помощи нуждающимся и предприняты целевые меры по ликвидации бедности, среднегодовой прирост целевых средств, выделяемых из центрального бюджета на ликвидацию бедности на местах, составил 22,7%. Был создан единый механизм финансового обеспечения обязательного образования в городе и на селе с акцентом на последнем, улучшена система политустановок относительно финансовой поддержки учащихся из малообеспеченных семей. Регулировались и совершенствовались установки и меры в области трудоустройства и предпринимательства, ситуация с трудоустройством особо выделенных категорий людей и занятостью населения в целом оставалась стабильной. Основным медицинским страхованием было охвачено все население, в основном была сформирована система страхования на случай серьезных заболеваний, создана унифицированная система основного страхования по старости для сельского и неработающего городского населения. Была создана институциональная система социальной помощи, основу которой составляют обеспечение прожиточного минимума, оказание помощи наименее обеспеченным категориям населения по их содержанию, оказание временной помощи и т.д. Последовательно повышались нормы основной пенсии по старости для пенсионеров, городского и сельского прожиточного минимума, пособий и дотаций для военных и других льготников и т.д. В стране начато строительство свыше 34 млн квартир в городах и поселках в рамках программы обеспечения гарантированным жильем, реконструировано аварийное жилье для более чем 17 млн сельских семей. В-пятых, продолжало активизироваться управление финансами на основе закона, повышался уровень финансового управления. Был опубликован и претворен в жизнь пересмотренный Закон о бюджете. Обнародованы Закон о налоге на охрану окружающей среды, Закон об оценке имущества, Положения о применении Закона о правительственных закупках и т.д. Постоянно совершались новые сдвиги в финансово-налоговом правотворчестве. Повсеместно внедрялась практика надзора по принципу «случайной выборки проверяемых объектов, проверяющих лиц и своевременного оглашения результатов проверки», усиливалась динамика финансовых контроля и проверок. Создавался нормативный механизм заемного финансирования местных правительств, усиливалось управление их долговыми обязательствами, в первоначальном виде формировались рамки системы контроля и управления долговыми обязательствами местных правительств и система предупреждения рисков. Вглубь продвигалось строительство современной системы управления государственным казначейством, важные результаты достигнуты в реформе маркетизации госзаймов и в формировании их кривой доходности, непрерывно оптимизировался механизм функционирования правительственных закупок. Создавался и совершенствовался механизм внутреннего контроля в Министерстве финансов и в системе госфинансов, продолжали усиливаться мониторинг рисков, контроль, сдерживание и противовес в выполнении основных финансовых операций и в процессе функционирования власти. Оказано содействие в активизации бюджетного контроля через объединенную сеть, была сформирована и стала функционировать в онлайновом режиме система сетевого контроля центрального бюджета. Все провинциальные финансовые органы инициативно ставили себя под контроль собраний народных представителей соответствующего уровня путем совместного пользования данными через объединенную сеть.

Успехи, достигнутые в работе по реформе и развитию в сфере госфинансов за истекшие пять лет, — результат твердого руководства ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, результат научного водительства идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, результат контроля и ориентирования со стороны ВСНП, ВК НПКСК и их депутатов и членов, результат совместных усилий всех регионов, ведомств и многонационального народа страны. Одновременно мы отдаем себе трезвый отчет в том, что налицо некоторые трудности и вызовы в исполнении бюджета и финансовой работе. Главные из них сводятся к следующему: становятся более очевидными признаки натянутой сбалансированности бюджетных доходов и расходов, с трудом функционируют финансы в некоторых низовых организациях, под большим давлением находится работа по обеспечению своевременной и полной выдачи зарплаты, по обеспечению нормального функционирования, а также по обеспечению населения необходимыми материальными благами. Структура финансовых расходов нуждается в дальнейшей оптимизации, не изменилась коренным образом трудно исправляемая ситуация, когда число расходных статей постоянно увеличивается и не уменьшается, проблема с фрагментарностью использования финансовых средств ждет своего неотложного разрешения. Темпы исполнения бюджетов недостаточно сбалансированы, объем переходящих средств к концу года сравнительно велик, эффективность исполнения бюджета по части статей целевых трансфертов невысока. Весьма актуально усиление результативного бюджетирования — некоторые места, ведомства и бюджетные учреждения придают большое значение распределению и недооценивают управление, не следят за эффективностью использования бюджетных средств, наблюдается серьезная проблема с оставлением средств неиспользуемыми и расточительством средств. Еще существует немало «крепких орешков» в финансово-налоговой реформе, в каких-то областях нужно ускорять темпы реформы, а в каких-то областях нужно прилагать еще большие усилия для претворения в жизнь реформаторских мер и достижения реального эффекта. Нельзя пренебрегать потенциальными рисками, связанными с операциями по привлечению заемных средств в некоторых местах, произведенных с нарушением закона и правовых актов либо в завуалированной форме. Мы должны уделять повышенное внимание вышеперечисленным проблемам и предпринимать действенные меры для их решения.

II. О ПРОЕКТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 2018 год — первый год претворения в жизнь духа XIX съезда КПК, когда будет отмечаться 40-я годовщина проведения политики реформ и открытости. Это ключевой год для завоевания решающей победы в деле полного построения среднезажиточного общества и реализации 13-й пятилетки, соединяющий предыдущее с последующим. Поэтому детальное составление бюджетов и качественное выполнение финансовой работы имеют огромное значение. В связи с этим предстоит адаптироваться к требованиям новой эпохи, сосредоточить внимание на выполнении новых целей, претворить в жизнь новые планы, еще лучше выявить базовую и опорную роль госфинансов в государственном управлении, обеспечив новые сдвиги нашей экономики на пути осуществления высококачественного развития.

1. Анализ ситуации с финансовыми доходами и расходами на 2018 год В сфере финансовых доходов. В 2018 году всесторонняя реализация духа XIX съезда КПК создаст новые могучие стимулы для углубления реформ и содействия развитию, что принесет множество благоприятных условий для обеспечения устойчивого и здорового развития нашей экономики. Наряду с этим, по мере нарастания факторов нестабильности и неопределенности в международной обстановке и мировом экономическом развитии существуют некоторые прессинг и вызовы при увеличении финансовых доходов. Главное в том, что роль ценового фактора в увеличении доходов может ослабляться, переплетающиеся друг с другом новые и старые меры по сокращению налогов и сборов приведут к значительному уменьшению доходов. В сфере финансовых расходов. Налицо немало обязательных расходов всех финансовых ведомств и большая потребность во введении новых расходных обязательств. Для успешного выполнения сложнейших задач по предотвращению и устранению серьезнейших рисков, по адресной ликвидации бедности, по профилактике и ликвидации загрязнения необходимы приоритетные финансовые гарантии. Финансовая поддержка должна в первую очередь оказываться в углублении структурной реформы в сфере предложения, ускоренном строительстве государства инновационного типа, осуществлении стратегии подъема села, стимулировании модернизации национальной обороны и вооруженных сил, развитии дипломатии великой державы с китайской спецификой. Нужно наращивать динамику капиталовложений для восполнения недостатков в сфере народного благосостояния, включающей трудоустройство, образование, медобслуживание, жилье и обеспечение достойной старости. Как показывает комплексный анализ, в 2018 году финансовые доходы продолжат сохранять тенденцию к улучшению, одновременно финансовые расходы динамично возрастут, в этой связи планирование доходов и расходов бюджета по-прежнему сохранит характеристику натянутой сбалансированности. Финансовые органы всех уровней должны по-прежнему придерживаться идеи «учета каждой копейки», соблюдать принципы бережливости, экономии и самоотверженной борьбы, тщательно вести расчеты, чтобы по-настоящему выделять бюджетные средства на наращивание резервного потенциала развития и обеспечение народа зажиточной жизнью.

2. Руководящие идеи и принципы составления бюджета и планирования финансовой работы на 2018 год При составлении бюджета и планировании финансовой работы на 2018 год определены следующие руководящие идеи: под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, руководствуясь марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства, научной концепцией развития, идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всесторонне и углубленно реализуя дух XIX съезда КПК, 2-го и 3-го пленумов ЦК КПК 19-го созыва, претворять в жизнь основную теорию, основную линию и основной курс партии, поддерживать и усиливать всестороннее партийное руководство. Неуклонно придерживаясь основного лейтмотива работы — поступательного движения вперед при сохранении стабильности, претворяя в жизнь новую концепцию развития, в тесной увязке с изменением основного противоречия китайского общества, соблюдая требования высококачественного развития, согласно единому планированию реализовывать общую схему пятиединого строительства и согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Неизменно рассматривая структурную реформу в сфере предложения как основную линию, продолжать осуществлять активную финансовую политику, повышать устойчивость функционирования госфинансов. Продолжать осуществлять политику, направленную на снижение налогов и денежных сборов, в интересах дальнейшего смягчения нагрузки на предприятия. Предстоит урегулировать и оптимизировать структуру бюджетных расходов, обеспечивать поддержку наиболее важных сфер и приоритетных проектов, жестко ограничивать расходы по обычным статьям, повышать эффективность использования финансовых средств, обеспечивать существенные сдвиги в оказании огромной поддержки для выполнения сложнейших задач по предотвращению и устранению серьезнейших рисков, по адресной ликвидации бедности, по профилактике и ликвидации загрязнения, прилагать усилия для разрешения проблемы неравномерности и неполноты развития. Требуется строго соблюдать Закон о бюджете, твердо руководствоваться идеей «учета каждой копейки», совершенствовать систему бюджетного управления, повсеместно осуществлять результативное бюджетирование. Установить соотношения между центральным и местными бюджетами, характеризующиеся четким определением полномочий и обязательств, согласованием финансовых возможностей и обеспечением региональной сбалансированности, притом активно продвигать работу по обеспечению равного доступа к основным общественным услугам, тем самым стимулируя устойчивое и здоровое социально-экономическое развитие.

В процессе претворения в жизнь вышеизложенных руководящих идей следует основываться на основной особенности — переходе китайской экономики к этапу высококачественного развития, и уделять особое внимание соблюдению следующих принципов: во-первых, активное применение мер по сокращению налогов и денежных сборов. Как прежде рассматривая реальный сектор экономики как точку приложения усилий для экономического развития, своевременно опубликовать новые меры по уменьшению налогов и денежных сборов в совокупности с совершенствованием налоговой системы, значительно снизить себестоимость развития в реальном секторе экономики. Во-вторых, урегулирование и оптимизация структуры расходов. Повышать публичность и общедоступность финансовых расходов, строго ограничивать расходы по обычным статьям для того, чтобы усиливать поддержку в приоритетных отраслях и важнейших проектах, включающих структурную реформу в сфере предложения, выполнение сложнейших задач по ликвидации бедности, охрану экологической среды, развитие образования, медобслуживание и здравоохранение, оборонное строительство и т.д. В-третьих, углубление реформы налогово-финансовой системы. В соответствии с требованием ускоренного создания современной финансовой системы следует стимулировать реформу по разграничению финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами, повысить прозрачность и обязательную силу бюджетов, совершенствовать налоговую систему, повышая эффективность размещения финансовых ресурсов. В-четвертых, стимулирование согласованного развития регионов. Интенсивно поддерживать реализацию стратегии согласованного развития регионов, выявлять роль трансфертов в стимулировании согласованного развития регионов, форсировать сокращение межрегионального разрыва в сфере основных общественных услуг, увеличить возможности слаборазвитых районов и низовых правительств в выполнении их обязательств по обеспечению своевременной и полной выдачи зарплаты, обеспечению нормального функционирования правительственного аппарата, а также по обеспечению населения необходимыми материальными благами. В-пятых, повсеместное введение результативного управления. Внедряя бюджетное планирование в совокупности с результативным управлением, расходовать ограниченные средства на самое нужное. Ориентируя на результативность и эффективность, ужесточать управление бюджетными расходами в интересах дальнейшего повышения эффективности использования денежных средств. В-шестых, повышение устойчивости функционирования госфинансов. Рациональным образом планировать бюджетные доходы и расходы, в разумной мере снижать удельный вес дефицита по отношению к ВВП, тем самым расширяя политическое пространство для дальнейшего макрорегулирования. Категорически пресекать незаконное и нарушающее установленные правила заемное финансирование местных правительств. Налаживать работу по обеспечению народного благосостояния, при этом действуя с полной отдачей сил и исходя из имеющихся возможностей.

3. Финансовая политика на 2018 год В 2018 году при сохранении неизменной ориентации на активную финансовую политику нам нужно сосредоточивать силы на повышении эффективности. В соответствии с требованием перехода от трехступенчатой ставки к двухступенчатой регулировать ставку НДС, приоритетно снижать налоговые ставки в сфере обрабатывающей промышленности, транспортных перевозок и т.д., оптимизировать услуги с целью упрощения процесса уплаты налогов. Необходимо осуществлять реформу системы личного подоходного налога. Унифицировать нормы годового объема продажи, применяемые при определении малых плательщиков НДС. Снова расширять охват малых и микропредприятий 50-процентной льготой при исчислении подоходного налога. Распространять практику экспериментального внедрения налоговой льготы по венчурному и ангельскому инвестированию в общенациональном масштабе. Предприятия, приобретающие оборудование и аппаратуру стоимостью в пределах 5 млн юаней, имеют право на одноразовый вычет этой суммы до уплаты налога в год. При обложении подоходным налогом с наших заграничных предприятий предоставлять им комплексный налоговый кредит. Расширять сферу налоговых льгот относительно использования земельных участок под склады логистических предприятий. Продолжать применять часть налоговых льгот, срок действия которых истек к концу 2017 года. Благодаря проведению вышеизложенных мер предполагается за год еще уменьшить налоговое бремя более чем на 800 млрд юаней. С учетом непрерывного снижения на определенный период пропорции взносов предприятий в рамках «пяти видов страхования и одного фонда», дальнейшего упорядочения и регламентирования правительственных фондов, административных и прочих сборов в общей сложности планируется сократить налоговую нагрузку на более 1 трлн юаней. Наряду с этим, единое планирование бюджетных доходов, дефицитов и целевых облигаций, зачисление средств из фонда стабилизации и регулирования бюджета, а также разумное расширение масштабов финансовых выплат предоставят необходимые финансовые гарантии для завоевания решающей победы в деле всестороннего построения среднезажиточного общества, формирования модернизированной экономической системы и повышения уровня обеспечения и улучшения благосостояния народа.

Основная политика о планировании доходов и расходов на 2018 год 1) Оказание поддержки в выполнении сложнейших задач по следующим трем направлениям:

По предотвращению и устранению серьезнейших рисков. Продолжая применять как паллиативные, так и радикальные меры, сочетая метод «открытия пути» с методом «преграждения доступа», держась принципа последовательности, активно предупреждать и устранять долговые риски местных правительств. Умеренно увеличивать масштабы целевых облигаций местных правительств, приоритетно поддерживать планомерное строительство местных строящихся объектов. В 2018 году планируется выпуск местных целевых облигаций на сумму 1 350 млрд юаней, что на 550 млрд юаней больше показателя 2017 года. Предстоит решительно пресекать увеличение скрытой задолженности, с активной разумностью погашать неиспользуемые скрытые долговые обязательства, претворять в жизнь принцип «кто ведет заемное финансирование, тот несет соответствующую ответственность», внедрять систему строгой ответственности местных правительств за свои территории, в соответствии с законом и рационально разграничивать сферы ответственности должника и кредитора за риски.

По адресной ликвидации бедности. По ныне действующему критерию придерживаясь основной стратегии оказания адресной помощи нуждающимся и избавления их от бедности, многими каналами аккумулировать денежные средства для оказания «точечной» помощи назначенным малоимущим, сосредоточивания большего внимания и больших усилий на чрезвычайно бедных районах. Из центрального бюджета планируется выделить 106,095 млрд юаней в качестве целевых средств на ликвидацию бедности на местах, что на 20 млрд юаней или 23,2% больше показателя 2017 года, увеличенные средства будут направлены в чрезвычайно бедные места, как Тибетский автономный район, четыре района компактного проживания тибетцев в Цинхае, Сычуани, Юньнани и Ганьсу, четыре округа (округ Кашгар, Хотан, Аксу, Кызылсу-Кыргызский автономный округ) в южной части Синьцзяна, округ Ляншань провинции Сычуань, округ Нуцзян провинции Юньнань и округ Линься провинции Ганьсу. При выделении трансфертов на нужды образования, трансфертов зонам с важными экологическими функциями, центральных инвестиций в капитальное строительство и средств из других финансовых каналов следует делать крен в сторону чрезвычайно бедных районов. Углубленно продвигать реализацию программы помощи малоимущим через развитие в бедных районах производств и образования, улучшение состояния здоровья населения и окружающей среды, распространение культурных знаний, прилагать усилия к восполнению недостатков в сферах инфраструктуры и общественных услуг. В строгом соответствии с установленной сферой использования и предназначениями ускоренно стимулировать существенную систематизацию и объединение бюджетных средств, выделенных в бедные уезды на их социально-экономическое развитие. Полностью и целиком осуществлять результативное управление финансовыми средствами на борьбу с бедностью, создавать и совершенствовать регулярный механизм контроля и управления, надлежащим образом управляя и распоряжаясь финансовыми средствами на нужды ликвидации бедности.

По предотвращению и ликвидации загрязнений. Повышенное внимание необходимо уделять решению острых проблем экоохраны в целях стимулирования тотального улучшения экологической среды. Из центрального бюджета планируется выделить 40,5 млрд юаней на предотвращение и ликвидацию загрязнения атмосферы, водной среды и почвы, что на 6,465 млрд юаней или 19% больше показателя 2017 года. Это станет самыми большими капиталовложениями в эту сферу за последние годы. Следует оказывать поддержку в завоевании победы в борьбе за «синеву неба» с приоритетом на предупреждение и устранение атмосферного загрязнения в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, на продолжение реализации на севере Китая пилотных проектов по внедрению экологически чистой отопительной системы и по комплексному использованию соломы, а также на развитие экологически чистых энергоресурсов. Нужно активизировать работу по предотвращению и устранению загрязнения водной среды, в частности, внедрять в жизнь политику поощрения восстановления экологии в районе экономического пояса вдоль Янцзы. Оказывать поддержку сооружениям по очистке сточных вод, расположенных в центральном и западном регионах страны, в повышении качества и эффективности работы, углубленно развертывать мероприятия «Голубые заливы» в целях оздоровления морской среды. Кроме того, усиливать мониторинг загрязнения почвы и работу по ее восстановлению, поддерживать создание образцово-показательных зон опережающего внедрения практики комплексного предотвращения и устранения загрязнения почвы, а также стимулировать работу по восстановлению пашен, загрязненных тяжелыми металлами. Необходимо развертывать работу по комплексному улучшению окружающей среды в сельской местности, интенсифицировать строительство и техническое обслуживание объектов по утилизации сточных вод и отходов. Ввести порядок премирования и выдачи пособий, всемерно стимулировать утилизационное использование экскрементов домашних животных. Стимулировать «революцию отхожих мест». Расширять масштабы комплексного упорядочения районов в Северном Китае, перерасходовавших грунтовые воды. Активизировать создание системы природных заповедников, образованных на основе национальных парков. Углубленно продвигать пилотные проекты по защите и восстановлению экологии горных районов, речной и озерной среды, лесных территорий, пахотных земель и степных покровов. Продолжать осуществлять политику субсидирования и премирования за реализацию новой очереди проектов по сохранению степной экологии, совершенствовать систему охраны естественных лесов, распространять практику восстановления лесного и травяного покровов на нецелесообразно распаханных землях, поддерживать запуск масштабных мероприятий по озеленению территории страны, усиливать управление и охрану лесных ресурсов, интенсифицировать охрану и восстановление водно-болотных угодий. Важно работать над созданием диверсифицированного механизма компенсации экологического ущерба на основании рыночных принципов, оказывать активную поддержку реформированию системы экологического мониторинга и контроля.

2) Углубление структурной реформы в сфере предложения

Поддержание оптимизации и модернизации обрабатывающей промышленности. Комплексно используя целевые бюджетные средства, правительственные инвестиционные фонды и другие инструменты, в рамках реализации программы «Сделано в Китае — 2025» необходимо поддерживать развитие приоритетных сфер, стимулировать углубленную интеграцию промышленности и Интернета. Продолжать стимулировать развитие интегральных схем, новых материалов и других производств. Снижать ставки НДС в обрабатывающей промышленности и других отраслях. Полнее выявлять роль политики ввозного налога на важнейшее техническое оборудование и др.

Стимулирование роста и наращивания новых драйверов развития. В контексте реализации программы действий «Интернет плюс модернизация услуг» следует поддерживать трансформацию и модернизацию традиционного сервиса и ускоренное развитие современного сервиса, культивировать новые источники роста. За счет продления льготной политики по отношению к налогу на приобретение автомашин на альтернативных источниках энергии, совершенствования политики выдачи соответствующих субсидий и форсированного строительства электрозарядной инфраструктуры способствовать оптимизации и укрупнению данной отрасли. Снижать налоговое бремя базисных телекоммуникационных отраслей, содействовать росту новых драйверов развития.

Дальнейшее развертывание работы по ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, по сокращению чрезмерной долговой нагрузки, снижению себестоимости и восполнению недостатков. Эффективно используя целевые средства из центрального бюджета в качестве премий и субсидий, поддерживать сокращение избыточных производственных мощностей в металлургической и угольной отраслях. Стимулировать ликвидацию переизбытка производственных мощностей угольных электростанций. Наращивать динамику реструктуризации долгов «зомби-предприятий», ускорять работу по капитализации долга на рыночной и правовой основе. Продолжать развертывать работу по решению накопившихся от прошлого проблем госпредприятий, по оказанию поддержки предприятиям центрального подчинения в решении проблемы с «зомби-предприятиями» и предприятиями, оказавшимися в особо трудной ситуации. Наряду с сокращением налогов и денежных сборов улучшать механизм динамичного управления фондами с нагрузкой и механизм денунциаций и жалоб о произвольных сборах с последующим пресечением, чтобы предотвращать повторное взимание соответствующих сборов. Следует выявлять ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры предложения, продвигать нормативное развитие государственно-частного партнерства, интенсифицировать управление уставным капиталом, совершенствовать систему политустановок стимулирующего характера, поощрять вступление негосударственного капитала в эту сферу, по-настоящему повышая качество предложения общественных услуг.

3) Претворение в жизнь стратегии стимулирования развития за счет инноваций

Активное наращивание потенциала научно-технологических инноваций. Планируется усиленно поддерживать проведение общественных научно-технических мероприятий, наращивать динамику инвестирования в фундаментальные и прикладные фундаментальные исследования. Ускорять реализацию важнейших государственных целевых научно-технических программ и программы «научно-технические инновации до 2030 года — важнейшие проекты». Поддерживать создание государственных лабораторий и первоклассных научно-исследовательских институтов. Стимулировать открытость и совместное использование научно-технических ресурсов. Продолжать проведение в жизнь политики реформирования управления денежными средствами для научно-технических проектов и др., улучшать управление научно-техническими программами, финансируемыми центральным бюджетом. Поддерживать наделение новаторских коллективов и их лидеров большими правами на распоряжение людскими, финансовыми и материальными ресурсами. Ускорять шаги к введению оценки результативности бюджетных расходов на научно-техническую деятельность, ориентированной на намеченные цели и результаты использования, повышая эффективность использования финансовых ресурсов. Необходимо стимулировать формирование системы технологических инноваций, рассматривающей предприятия как субъекты инноваций, ориентирующейся на рынок и обеспечивающей углубленную интеграцию производственных организаций, вузов и НИИ. Поддерживать предприятия, отвечающие необходимым критериям, в осуществлении государственных научно-технических программ. Целиком и полностью выявляя роль механизма поощрения, форсировать превращение научно-технических достижений в реальные производительные силы.

Стимулирование развертывания предпринимательской и инновационной деятельности и развития малых и микропредприятий. Активнее создавать образцово-показательные города-базы стартапов и инноваций для малых и микропредприятий, выдавать премии районам, добившимся заметных успехов в расширении масштабов гарантированного финансирования данных предприятий и снижении платы за гарантии, поднимать массовую предпринимательскую и инновационную деятельность на более высокий уровень. Учредить государственный фонд гарантий по финансированию, совершенствовать политику, связанную с целевыми средствами для развития общедоступной финансовой системы, оптимизировать среду финансирования в интересах малых и микропредприятий, сельского хозяйства, села и крестьянства.

4) Поддержание реализации стратегии подъема села

Совершенствование системы поддержки и защиты сельского хозяйства. Применяя модель управления «Важнейшие целевые программы плюс перечни задач», изыскивать пути к созданию постоянно действующего механизма единого планирования и систематизации бюджетных средств, предназначенных на социально-экономическое развитие села. Совершенствовать систему сельскохозяйственных дотаций, увеличивать инвестиции для премирования крупных зернопроизводящих уездов. Оздоровлять систему гарантий по сельскохозяйственным кредитам и механизм совместного разделения сельскохозяйственных рисков, запустить пилотные проекты по страхованию полной себестоимости производства риса, пшеницы и кукурузы.

Углубленное продвижение структурной реформы в сфере предложения применительно к сельскому хозяйству. В частности, необходимо углублять реформу ценообразования зерна, стимулировать реформу системы закупок и резервирования риса и пшеницы, совершенствовать механизм закупки кукурузы и соевых бобов с выдачей дотаций на рыночных началах. Продолжать уменьшать излишки складированной кукурузы, прилагать усилия к ликвидации складских запасов риса. Расширять масштабы пилотных проектов по введению системы севооборота и паровой системы земледелия. Усиливать динамику реализации программы обеспечения качественным зерном. Совершенствовать политику поддержки производства экологически чистой сельхозпродукции. Ввести режим компенсации за ущерб в связи с запрещением рыболовства в бассейне реки Янцзы и других важных акваториях.

Интенсивное развитие современного сельского хозяйства. Следует всемерно продвигать создание сельхозугодий высокого стандарта, развивать высокоэффективные водосберегающие технологии орошения, укреплять слабые после стихийных бедствий ирригационные сооружения. Поддерживать научно-технические инновации в сельском хозяйстве, стимулировать культивирование важных сортов элитных семян и освоение ключевой сельхозтехники. Поддерживать развитие разнообразной по форме и умеренной по масштабам хозяйственной деятельности, оздоровлять систему социализированного обслуживания сельскохозяйственного производства, содействовать органичной стыковке малых крестьянских дворов с развитием современного сельского хозяйства. Поддерживать развитие местных специфичных, лидирующих и ведущих производств, развертывать строительство образцово-показательных зон по освоению и внедрению инноваций во всех сегментах производственной цепочки сельского хозяйства, стимулировать интегрированное развитие на селе первичного, вторичного и третичного секторов экономики. Продвигать реформирование и развитие целинных хозяйств, государственных лесных районов и лесхозов.

Углубление комплексной реформы в сельской местности. Здесь необходимо внедрять в жизнь механизм финансового обеспечения функционирования сельских организаций. Поддерживать развитие сельских организаций коллективного хозяйства. Следует повышать уровень и качество строительства прекрасных деревень, полнее выявлять роль механизма премирования и субсидирования деревенской общеполезной деятельности в рамках программы «общее дело — общее решение», рассматривая его как эффективную платформу. В пилотном режиме развертывать эксперимент по комплексной реформе на селе.

Наряду с этим необходимо создать и совершенствовать систему финансового обеспечения стратегии подъема села, увеличивать инвестиции на нужды образования, медообслуживания, здравоохранения, культуры, инфраструктуры, экоохраны и т.д. в сельской местности, совершенствовать институты и механизмы по обеспечению интегрированного развития города и села. Создать механизм межпровинциального перераспределения квот на увеличение площади пашни и остаточных земельных квот, образующихся в связи с реализацией политики увязки увеличения площади земельных участков под строительство в городе с ее уменьшением на селе. Все доходы от продажи квот будут полностью направлены на закрепление результатов ликвидации бедности и на поддержку осуществления стратегии подъема села.

5) Стимулирование согласованного развития регионов

Повышение уровня равного доступа к основным общественным услугам. Предполагается значительно увеличивать обычные трансферты из центрального бюджета в местные, приоритетно увеличивать трансферты на сбалансирование финансовых возможностей регионов, трансферты на бывшие революционные опорные базы, национальные, окраинные и бедные районы, а также финансовые дотации на обеспечение минимальных социальных гарантий в соответствии с установками, направленными на улучшение жизни населения. Посредством увеличения целевых трансфертов на ключевые сферы предстоит наращивать динамику поддержки слаборазвитых районов и районов, испытывающих финансовые трудности. Продолжать поддерживать трансформационное развитие городов с иссякшими ресурсами. Стимулировать реализацию программы действия по подъему окраинных районов и повышению благосостояния местного населения. Следует поощрять провинциальные финансовые органы к делегированию вниз полномочий на распоряжение финансовыми средствами, тем самым наращивая потенциал правительств на уровне ниже провинциального в обеспечении основных общественных услуг.

Оказание поддержки в осуществлении приоритетных программ государства. Интенсивнее поддерживать интеграционное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и развитие экономического пояса вдоль Янцзы. Стимулировать реализацию инициативы совместного создания «Одного пояса — одного пути». За счет финансовой поддержки на высоком стартовом уровне планировать и по высоким стандартам строить новый район Сюнъань. Стимулировать более динамичное развитие центрального и западного регионов, северо-восточного региона и восточного региона Китая на основе выявления собственных преимуществ. Ускорять развитие региона «большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь.

6) Повышение уровня обеспечения и улучшения жизни населения

Поддержание развития высококачественного образования на основе обеспечения равных возможностей. При выделении инвестиций в образование следует продолжать делать крен в сторону сельских местностей, центрального и западного регионов страны, бедных районов и слабых звеньев. Закреплять и осуществлять единый механизм финансового обеспечения обязательного образования в городе и на селе с приоритетом на последнее, улучшать основные условия обучения в учебных заведениях, расположенных в бедных и неудовлетворительных для выполнения программ всеобщего обязательного образования районах. Предполагается осуществлять третью очередь программы действий по поддержке дошкольного воспитания, разнообразными способами увеличить снабжение дошкольными воспитательными ресурсами. Продвигать программу решительных действий по распространению полного среднего образования. Предстоит последовательно реализовывать программу повышения качества современного профессионального образования, способствовать учебно-производственной интеграции и сотрудничеству учебных заведений с предприятиями. Поддержка будет оказана ускоренному выводу вузов и научных дисциплин на передовой мировой уровень, будет продвигаться процесс углубления реформы местных вузов и их интенсиональное развитие, укрепляться педагогический состав и дальше совершенствоваться система финансовой поддержки учащихся. Предстоит поддерживать участие общественных сил в создании учебных заведений и вводить его в нормативное русло.

Качественное выполнение работы в сфере трудоустройства и социального обеспечения. В рамках осуществления активной политики трудоустройства планируется продолжать выделять дотационные средства на поддержку трудоустройства и предпринимательства. Поддерживать масштабное развертывание профессионально-квалификационного обучения, в едином порядке наладить работу по трудоустройству таких особо выделенных категорий населения, как выпускники вузов, рабочие-выходцы из деревни, демобилизованные военнослужащие и лица, испытывающие трудности в поиске работы. С 1 января 2018 года будут повышены нормы основной пенсии по старости для пенсионеров предприятий, государственных органов и бюджетных учреждений, а также нормы базовой пенсии по старости для сельского и неработающего городского населения. Будет претворен в жизнь генеральный проект реформы системы страхования по старости, обнародована и введена в действие система центрального регулирования фондов основного страхования по старости для рабочих и служащих предприятий, активизирована работа по перечислению части госкапитала в фонд социального обеспечения. Продолжит продвигаться реформа системы страхования по старости в государственных органах и бюджетных учреждениях. В части регионов предполагается реализовать пилотные проекты по введению коммерческого страхования по старости с отсроченной уплатой личного подоходного налога. Будет планомерно и осторожно продвигаться реформа системы распределения доходов в виде заработной платы, совершенствоваться порядок оплаты труда и дотаций в государственных органов и бюджетных учреждениях, при этом особое внимание будет уделено районам с трудными условиями и особым рабочим постам. В определенном соотношении будут разумно повышены нормы пособий для обеспечения прожиточного минимума в городе и на селе, своевременно отрегулированы нормы дотаций для военных льготников, интенсифицировано обеспечение минимальных социальных гарантий наименее обеспеченным, инвалидам и другим категориям населения. Будет оказываться поддержка в качественном выполнении работы по заботе и охране детей, оставшихся в деревнях без присмотра родителей.

Стимулирование реализации программы «Здоровый Китай». Необходимо закреплять успехи в искоренении практики содержания больниц за счет кассовых доходов от продажи медикаментов, непрерывно углублять комплексную реформу государственных клиник, усиливать подготовку врачей общей практики и педиатров, оказывать поддержку в повышении возможностей медицинского обслуживания, совершенствовать систему лечебно-здравоохранительных услуг. В контексте всестороннего продвижения работы по созданию единой системы медицинского страхования для сельского и неработающего городского населения предполагается повысить годовые нормы финансовых дотаций для участников этого страхования на 40 юаней (в том числе 20 юаней будет направлено на повышение уровня обеспечения страхования на случай серьезных заболеваний), которые достигнут 490 юаней в расчете на каждого человека, притом соответственно увеличить пропорцию личных взносов. Планируется повысить среднедушевые нормы финансовых дотаций на основные виды услуг общественного здравоохранения еще на 5 юаней до 55 юней в год. Подталкивать государственные клиники к усилению финансово-бюджетного управления. Предстоит расширять практику проведения прямых межпровинциальных расчетов по месту оказания медицинских услуг. Поддерживать сохранение и инновационное развитие традиционной китайской медицины и фармацевтики.

Совершенствование механизма жилищного обеспечения. Поддержка будет оказана форсированному созданию жилищной системы, отличающейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения и равным вниманием к аренде и к приобретению жилья. В рамках дальнейшей реализации программы обеспечения гарантированным жильем в 2018 году будет начата реконструкция 5,8 млн квартир в барачных кварталах, вместе с тем усилена поддержка строительства социального арендного жилья и сопутствующей ему инфраструктуры. Политика социального арендного жилья распространится на категории граждан, отвечающие соответствующим условиям, как только что поступившие на работу и не имеющие жилья, иногородние работники и т.д. Будет оказана поддержка всем регионам в реконструкции аварийных домов приоритетно для семей, охваченных планом обеспечения прожиточного минимума, для наименее обеспеченных сельских жителей, рассредоточено содержащихся в разных семьях, для малообеспеченных семей инвалидов и для нуждающихся семей, состоящих на учете. Больше внимания будет уделено чрезвычайно бедным районам.

Стимулирование подъема и расцвета культуры. Предстоит совершенствовать систему социально-культурных услуг, углубленно осуществлять программу развития культуры на благо населения. Продолжать поддерживать бесплатное посещение музеев, библиотек, домов культуры и других социально значимых культурных объектов. Необходимо интенсифицировать работу по охране и использованию памятников культуры и по охране и распространению культурного наследия. Углублять интегрированное развитие традиционных и новых СМИ. Поддерживать развитие социалистической литературы и искусства. Стимулировать развитие культурной индустрии. Продвигать выход китайской культуры за рубеж. Эффективно заниматься подготовительной работой к Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в Пекине.

Оказание поддержки реализации программы «Спокойный Китай». Необходимо углублять комплексное и скоординированное реформирование судебной системы, совершенствовать систему предупреждения и контроля в сфере общественного порядка, эффективно обеспечивая общественную безопасность. Активизировать работу по оказанию юридической помощи наиболее слабозащищенными слоям населения.

Важно поддерживать модернизацию национальной обороны и армии, создавая надежные гарантии для осуществления мечты о создании могучей армии. Продолжать поддерживать реформу в области национальной обороны и армии. Активная поддержка будет оказана регулированию и реформированию системы вооруженной милиции. Вглубь будет развиваться реформа инвестирования в оборонную науку, технику и ВПК. Всесторонне претворяя в жизнь стратегию военно-гражданского интегрированного развития, необходимо изучать и совершенствовать сопутствующие установки, практически реализовать соответствующее финансовое обеспечение.

Из центрального бюджета планируется выделить 537,6 млрд юаней в качестве инвестиций на капитальное строительство с увеличением на 30 млрд юаней против 2017 года. Эти средства предназначены для наращивания поддержки сельского хозяйства, села и крестьянства, реализации стратегии стимулирования развития за счет инноваций, защиты экологии и окружающей среды, улучшения жизни населения, повышения потенциала обеспечения безопасности и других областей. Необходимо оптимизировать структуру финансовых резервов, уменьшить расходы на мелкие и раздробленные объекты, повышая таким образом операционную эффективность использования бюджетных средств.

4. Прогнозируемые доходы и планируемые расходы обычного общественного бюджета на 2018 год 1) Центральный обычный общественный бюджет

Доходы центрального обычного общественного бюджета планируются в размере 8 535,7 млрд юаней, что на 5,2% больше фактического показателя 2017 года по сопоставимым стандартам расчета (так и в дальнейшем). С учетом перечисленных 213 млрд юаней из фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета и 32,3 млрд юаней из бюджета центральных правительственных фондов и бюджета хозяйствования центральным госкапиталом общий объем бюджетных доходов достигнет 8 781 млрд юаней. Расходы центрального обычного общественного бюджета предположительно составят 10 331 млрд юаней с приростом на 8,5%. Сопоставление доходов и расходов центрального бюджета обнаруживает дефицит в размере 1 550 млрд юаней, что равно показателю 2017 года. Остатки средств фонда стабилизации и регулирования центрального бюджета составят 253,605 млрд юаней. Лимит накопившейся суммы госдолга центрального бюджета предусмотрен в пределах 15 690,835 млрд юаней.

Расходные обязательства центрального обычного общественного бюджета включают в себя собственные расходы центрального бюджета, трансфертные платежи на места, возвращенные в местные бюджеты налоговые поступления и резервные средства центрального бюджета.

(1) Собственные расходы центрального бюджета составят 3 246,6 млрд юаней с приростом на 8,1%. В том числе расходы на обычные общественные услуги достигнут 145,388 млрд юаней с увеличением на 11,6%, эти средства будут направлены на наращивание потенциала ведомств вертикальной подчиненности центру в исполнении своих служебных обязанностей и целесообразное повышение уровня служебных расходов. Расходы на дипломатическую деятельность составят 60,07 млрд юаней с приростом на 15,6%; расходы на национальную оборону — 1 106,951 млрд юаней с приростом на 8,1%; расходы на обеспечение общественной безопасности — 199,11 млрд юаней с увеличением на5,5%; расходы на образование — 171,122 млрд юаней с увеличением на 6,5%, расходы на науку и технику — 311,484 млрд юаней с приростом на 10,1%; расходы на создание резервов зерновых, масла и других материальных ресурсов составят 137,15 млрд юаней со снижением на 14,1%, это объясняется главным образом соответствующим сокращением субсидий на погашение процентов по кредитам в связи с интенсификацией мер по ликвидации излишних обязательных запасов зерна, хлопка и масла. Расходы на выплату процентов по долговым обязательствам составят 428,652 млрд юаней с увеличением на 13,4%. Бюджеты центральных ведомств на 2018 год разработаны в соответствии с имеющейся в настоящее время структурой органов и их служебными функциями. В ходе исполнения бюджетов они будут корректироваться с учетом перестройки аппарата, в пределах нынешних бюджетных масштабов и в соответствии с законами и нормативными актами.

(2) Трансфертные платежи на места планируются в размере 6 220,7 млрд юаней, прирост составит 9%, который станет самым высоким показателем с 2013 года.

Обычные трансфертные платежи на места планируются в размере 3 899,45 млрд юаней с приростом на 10,9% в целях увеличения финансовых возможностей местных правительств, особенно в центральном и западном регионах. В том числе трансферты на сбалансирование финансовых возможностей регионов достигнут 2 443,857 млрд юаней с увеличением на 9,1% (включая премиальные и дотационные средства в рамках механизма обеспечения базовых финансовых возможностей на уровне уездов в размере 246,279 млрд юаней с приростом на 10%); трансферты в бывшие революционные опорные базы, национальные, окраинные и бедные районы составят 213,333 млрд юаней с приростом на 15,8%; трансферты на пополнение фонда основной пенсии по старости — 669,656 млрд юаней с увеличением на 14,3%; трансферты на пополнение фонда медицинского страхования сельского и неработающего городского населения — 280,791 млрд юаней с приростом на 11,8%.

Целевые трансфертные платежи на места планируются в размере 2 321,25 млрд юаней, прирост составит 6,1%. В том числе целевые средства на программу повышения качества современного профессионального образования достигнут 18,73 млрд юаней с приростом на 5,6%; бюджетные средства на поддержку реформы и развития местных вузов — 36,732 млрд юаней, прирост — 7,8%; субсидии на поддержку трудоустройства — 46,878 млрд юаней, прирост — 6,8%; дотации на устройство демобилизованных военнослужащих — 48,219 млрд юаней, прирост — 21,2%; дотации на оказание помощи малоимущим людям — 139,634 млрд юаней, увеличение — 5,3%; пособии для льготных категорий граждан — 44,362 млрд юаней, прирост — 9,7%; субсидии на предоставление услуг общественного здравоохранения — 62,926 млрд юаней, прирост — 7,2%; субсидии на оказание медицинской помощи — 22,113 млрд юаней, прирост — 56,7%, эти средства прежде всего будут направляться на поддержку повышения уровня медицинской помощи нуждающемуся населению чрезвычайно бедных районов; субсидии на сбережение аграрных ресурсов и экоохрану — 24,36 млрд юаней, прирост — 7,6%; целевые средства от центрального бюджета на программу обеспечения гарантированным жильем в городах и поселках — 143,3 млрд юаней, прирост — 7,1%.

(3) Возвращенные в местные бюджеты налоговые поступления составят 813,7 млрд юаней.

(4) Резервные средства центрального бюджета планируются в размере 50 млрд юаней, что соответствует бюджетному показателю 2017 года. При исполнении бюджета резервные средства будут в соответствии с реальной обстановкой зачислены в статьи собственных расходов центрального бюджета и трансфертных платежей на места.

2) Местные обычные общественные бюджеты

Собственные доходы местных обычных общественных бюджетов составят 9 782 млрд юаней с приростом на 7%. С учетом возвращенных центром в местные бюджеты налогов и трансфертных платежей в размере 7 034,4 млрд юаней, а также перечисленных в местные бюджеты средств в размере 40 млрд юаней общие доходы местных обычных общественных бюджетов достигнут 16 856,4 млрд юаней. Расходы местных обычных общественных бюджетов планируются в размере 17 686,4 млрд юаней, увеличение составит 7,3% за вычетом использованных переходящих остатков и перечисленных средств из бюджета предыдущего года. Дефицит местных бюджетов составит 830 млрд юаней, что равно показателю 2017 года, он будет покрываться за счет выпуска обычных облигаций местных правительств. Лимит накопившейся суммы обычных долгов местных правительств предусмотрен в пределах 12 378,922 млрд юаней.

3) Обычный общественный бюджет по всей стране

Суммируя центральный и местные бюджеты, доходы обычного общественного бюджета по всей стране составят 18 317,7 млрд юаней с приростом на 6,1%. С учетом перечисленных средств в размере 285,3 млрд юаней общая сумма доходов достигнет 18 603 млрд юаней. Расходы обычного общественного бюджета по всей стране достигнут 20 983 млрд юаней (включая резервные средства центрального бюджета в размере 50 млрд юаней), увеличение составит 7,6% за вычетом использованных местами переходящих остатков и перечисленных средств из бюджета предыдущего года. Дефицит планируется в размере 2 380 млрд юаней, что соответствует уровню 2017 года. Удельный вес дефицита по отношению к ВВП в связи с ростом последнего разумно снижется и планируется в размере 2,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже бюджетного показателя 2017 года. Это соответствует положению стабильного сохранения тенденции к улучшению нашей экономики и здорового функционирования госфинансов, создает большее политическое пространство для обеспечения перспективного развития и осуществления макрорегулирования.

5. Прогнозируемые доходы и планируемые расходы бюджета правительственных фондов на 2018 год Поступления в центральные правительственные фонды достигнут 386,304 млрд юаней с увеличением на 0,2%. С учетом 38,559 млрд юаней, переходящих из бюджета предыдущего года, общая сумма доходов центральных правительственных фондов составит 424,863 млрд юаней. Расходы центральных правительственных фондов составят 424,717 млрд юаней с приростом на 15%. В том числе собственные выплаты из центрального бюджета достигнут 326,271 млрд юаней, прирост — 20,5%, это обусловлено прежде всего значительным увеличением выплат из фонда железнодорожного строительства, фонда развития гражданской авиации, фондов общественного благосостояния, созданных за счет продажи лотерейных билетов. Трансфертные платежи в местные бюджеты составят 98,446 млрд юаней со снижением на 0,1%. Сумма перечисленных средств в обычный общественный бюджет составит 146 млн юаней.

Собственные доходы местных правительственных фондов достигнут 6 030,181 млрд юаней с увеличением на 4,6%, в том числе доходы от передачи прав на пользование государственными земельными участками составят 5 466,17 млрд юаней с приростом на 5%. С учетом трансфертов из центральных правительственных фондов на места в размере 98,446 млрд юаней и доходов от целевых облигаций местных правительств в размере 1 350 млрд юаней общая сумма соответствующих доходов местных правительственных фондов составит 7 478,627 млрд юаней. Соответствующие расходы местных правительственных фондов составят 7 478,627 млрд юаней с увеличением на 28,9%. В том числе расходы за счет средств, поступающих от передачи прав на пользование государственными земельными участками, достигнут 6 693,208 млрд юаней с приростом на 29,3%. Это объясняется главным образом тем, что в связи с значительным ростом доходов от целевых облигаций на эту статью намечается увеличение расходов. Лимит накопленных целевых долгов местных правительств ожидается в пределах 8 618,508 млрд юаней.

Суммируя центральный и местные бюджеты, поступления в правительственные фонды по всей стране составят 6 416,485 млрд юаней с приростом на 4,3%. С учетом переходящих средств из бюджета предыдущего года в размере 38,559 млрд юаней и доходов от целевых облигаций местных правительств в размере 1 350 млрд юаней общий объем соответствующих доходов правительственных фондов по всей стране составит 7 805,044 млрд юаней, а общий объем их расходов — 7 804,898 млрд юаней с увеличением на 28,5%.

6. Прогнозируемые доходы и планируемые расходы бюджета хозяйствования государственным капиталом на 2018 год Поступления в бюджет хозяйствования центральным госкапиталом составят 137,682 млрд юаней с увеличением на 5,9%. С учетом 11,359 млрд юаней, переходящих из бюджета предыдущего года, общий объем доходов данного бюджета составит 149,041 млрд юаней. Выплаты из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом составят 116,887 млрд юаней с увеличением на 16,4%. В частности, собственные выплаты из центрального бюджета составят 106,887 млрд юаней с приростом на 39%. Это объясняется главным образом разумным увеличением вложений в предприятия центрального подчинения для поддержки структурного урегулирования госсектора экономики и развития перспективных и стратегических производств. Трансфертные платежи в местные бюджеты составят 10 млрд юаней со снижением на 57,5%, что обусловлено уменьшением субсидий на освобождение предприятий, переданных центром в местное управление, от функций электро-, водо-, теплоснабжения и управления коммунальным хозяйством с последующей передачей этих функций специализированным общественным организациям. Сумма перечисленных средств в обычный общественный бюджет составит 32,154 млрд юаней с приростом на 3,6%, пропорция перечислений увеличится с 22% в 2017 году до 25%.

Собственные поступления в бюджеты хозяйствования местным госкапиталом достигнут 146,084 млрд юаней с увеличением на 9,5%. С учетом трансфертных платежей из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом на места в размере 10 млрд юаней общий объем доходов бюджетов хозяйствования местным госкапиталом достигнет 156,084 млрд юаней со снижением на 0,6%. Выплаты из данных бюджетов составят 120,471 млрд юаней со снижением на 3,2%. Сумма перечисленных средств в обычные общественные бюджеты составит 35,613 млрд юаней.

Суммируя центральный и местные бюджеты, поступления в бюджет хозяйствования госкапиталом по всей стране составят 283,766 млрд юаней с приростом на 7,7%. С учетом переходящих средств из бюджета предыдущего года в размере 11,359 млрд юаней общий объем доходов бюджета хозяйствования госкапиталом по всей стране составит 295,125 млрд юаней. Расходы данного бюджета составят 227,358 млрд юаней с увеличением на 12,9%. Сумма перечисленных средств в обычный общественный бюджет составит 67,767 млрд юаней.

7. Прогнозируемые доходы и планируемые расходы бюджета фондов социального страхования на 2018 год В соответствии с углублением реформы системы пенсионного страхования в государственных органах и бюджетных учреждениях в 2018 году начнется составление бюджета фондов основного страхования по старости, охватывающих государственные органы и бюджетные учреждения как на центральном уровне, так и на местном. Впервые в отдельности составлены бюджет центрального фонда и бюджеты местных фондов.

Поступления в центральный фонд социального страхования составят 67,634 млрд юаней с увеличением на 97,4%. В том числе доходы от страховых взносов составят 31,861 млрд юаней, доходы от финансовых дотаций — 35,29 млрд юаней. Выплаты из данного фонда составят 65,483 млрд юаней с приростом на 103,9%. Активное сальдо баланса на текущий год составит 2,151 млрд юаней, а накопленные остатки фонда к концу года составят 27,043 млрд юаней.

Поступления в местные фонды социального страхования составят 6 741,665 млрд юаней с увеличением на 22,5%. В том числе доходы от страховых взносов достигнут 4 818,887 млрд юаней, доходы от финансовых дотаций — 1 663,118 млрд юаней. Расходы из данных фондов составят 6 388,749 млрд юаней с увеличением на 31,4%. Активное сальдо баланса на текущий год составит 352,916 млрд юаней, а накопленные остатки к концу года составят 7 671,985 млрд юаней.

Значительный рост доходов и расходов бюджетов центрального и местных фондов социального страхования в 2018 году главным образом объясняется включением в бюджет фондов основного страхования по старости для государственных органов и бюджетных учреждений.

Суммируя центральный и местные бюджеты, поступления в фонды социального страхования по всей стране составят 6 809,299 млрд юаней с увеличением на 23%. В том числе доходы от страховых взносов составят 4 850,748 млрд юаней, доходы от финансовых дотаций — 1 698,408 млрд юаней. Выплаты из данных фондов составят 6 454,232 млрд юаней с увеличением на 31,8%. Активное сальдо баланса на текущий год составит 355,067 млрд юаней, а накопленные остатки к концу года составят 7 699,028 млрд юаней.

Следует отметить, что местные бюджеты составляются местными народными правительствами всех уровней и представляются на утверждение СНП соответствующих инстанций, работа по суммированию материалов пока еще не закончена. Все данные в докладе о прогнозируемых доходах и планируемых расходах местных бюджетов намечаются центральным финансовым ведомством.

Согласно Закону о бюджете в период с начала нового бюджетного года до дня утверждения ВСНП настоящего бюджета могут быть предусмотрены такие расходы, как выплаты за счет переходящих средств из бюджета предыдущего года; необходимые ведомственные основные расходы и расходы по конкретным статьям на текущий год, а также трансфертные платежи правительствам нижестоящей инстанции, планируемые по размеру бюджетных расходов аналогичного периода предыдущего года; выплаты на исполнение необходимых расходных обязательств, установленных законом, выплаты на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других ЧП. В соответствии с вышеизложенными правилами выплаты из центрального обычного общественного бюджета в январе 2018 года составили 1 129,1 млрд юаней. В том числе собственные выплаты из центрального бюджета составили 163,1 млрд юаней, возвращенные налоги и трансфертные платежи в местные бюджеты — 966 млрд юаней.

III. ОСНОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ ПО РЕФОРМЕ И РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ ГОСФИНАНСОВ В 2018 ГОДУ

1. Последовательное претворение в жизнь Закона о бюджете

Необходимо повышать сознание верховенства закона в бюджетной деятельности, со всей строгостью исполнять Закон о бюджете, практически ужесточать бюджетные ограничения. Будут обнародованы пересмотренные Положения о применении Закона о бюджете и ускорено совершенствование его сопутствующих институтов. Повышая уровень научности и стандартизации составления бюджетов и улучшая классификацию правительственных доходов и расходов, нужно продолжать конкретизировать банк данных проектов ведомственных бюджетов, совершенствовать нормативы бюджетных расходов, эффективно выявлять роль оценки и аттестации бюджетных ассигнований, пополнять и совершенствовать бюджетные статьи. При составлении годового бюджета нужно уделять повышенное внимание его состыковке со среднесрочным бюджетным планированием, приводить его в соответствие с обязанностями и планом деятельности бюджетных ведомств, повышать его научную обоснованность, целесообразность и точность. Нужно регламентировать межбюджетные отношения состыковки, в установленном порядке зачислять в обычный общественный бюджет для единого использования все статьи, которые не включены в реестр бюджетных статей по линии правительственных фондов. Предстоит продолжать повышать долю перечислений из бюджета хозяйствования госкапиталом в обычный общественный бюджет во избежание перекрещивающегося планирования бюджетных ассигнований. Продолжая повышать доступность информации о бюджете, предстоит расширять сферу приоритетных расходных статей, подлежащих доведению до сведения ВСНП и обнародованию для общественности. Вместе с тем нужно усиливать контрольно-инспекционную проверку, направлять и подталкивать местные правительства к обеспечению открытости их бюджетов. Продолжать оказывать содействие в активизации бюджетного контроля через объединенную сеть. В надлежащем порядке докладывать ПК ВСНП о управлении распределением и использованием госбюджетных ассигнований на медобслуживание и здравоохранение и принимать его специальные запросы по этой теме.

2. Ускорение реформы налогово-финансовой системы

Обнародовать проект реформы по разграничению общих финансовых полномочий и расходных обязательств между центральным и местными правительствами в сфере предоставления основных видов общественных услуг; проработать проект подобных реформ в сферах транспорта и перевозок, науки и технологий, охраны окружающей среды и т.д. Без промедления подготовить проект реформы по распределению доходов между центром и местами. Углублять реформу системы трансфертных платежей, продолжать упорядочивать и нормировать статьи по трансфертным платежам, совершенствовать систему госбюджетных мер, нацеленных на поддержку перевода мигрирующего сельского населения в состав городского. Продолжать совершенствовать систему НДС, в увязке с ходом реформы продвигать законодательство в этой сфере. Продвигать реформу системы личного подоходного налога при сочетании комплексного и дифференцированного подходов, рационально повышать нормы дохода, неподлежащего налогообложению (то есть повышать необлагаемый личным подоходным налогом минимум), увеличивать специальные вычеты расходов на образование детей и получение медпомощи при серьезных заболеваниях. Наладить работу по созданию информационной системы личных доходов и личного имущества. Оздоровлять систему местных налогов, разумно стимулировать законодательный процесс в сфере налогообложения недвижимости. Претворяя в жизнь принцип законодательного установления налогов, ускорять процесс разработки отдельных законов о том или ином налоге. Расширить пилотные проекты по составлению финансовой отчетности правительства. Создать и совершенствовать механизм отчета о государственных активах, ускорять работу по введению порядка специального и консолидированного отчетов о госактивах финансовых предприятий. Необходимо усиливать контроль и проверку процесса реформы и стимулировать эффективное внедрение реформаторских мер.

3. Повсеместное осуществление результативного управления

Разработать индикативный документ о повсеместном внедрении результативного управления. Оно будет постепенно охватывать все денежные средства госфинансов и глубоко пронизывать весь процесс составления бюджетов, их исполнения и контроля. Детальнее анализировать себестоимость и эффективность важных политических установок и проектов, оптимизировать размещение госбюджетных ресурсов и структуру финансовых расходов ведомств. Интенсифицировать целевое результативное бюджетирование, оптимизировать установление соответствующих результативных показателей, совершенствовать механизм их утверждения одновременно с утверждением самих бюджетов и последующего доведения до нижестоящих инстанций. Расширять сферу оценки результативности, создавать механизм привязки результатов оценки к планированию бюджетов и регулированию соответствующей политики, ужесточать ограничения в выполнении обязанности по достижению намеченных результативных показателей, сокращать низкоэффективные и неэффективные бюджетные ассигнования. Повышать доступность информации о выполнении результативных показателей, продвигать работу по доведению до сведения ВСНП информации о результативных показателях и соответствующих результатах оценки результативности и обнародованию ее для общественности. Работать над созданием системы комплексной оценки результативности местных финансов, таким образом стимулируя повышение их уровня результативного управления.

4. Интенсификация управления исполнением бюджетов

Строго исполняя рассмотренные и утвержденные СНП бюджеты, не допускать их корректировать без утверждения в установленном законом порядке. В случае необходимости внесения корректировок они должны быть представлены на рассмотрение и утверждение ПК СНП соответствующих инстанций. Продолжать строго по закону взимать налоги, категорически пресекать взимание налогов сверх установленных норм и другие нарушения нормативных актов. Регламентировать и интенсифицировать управление неналоговыми поступлениями, практически облегчать неналоговое бремя предприятий, продолжать повышать уровень законности в этой сфере. Совершенствовать методику распределения трансфертных платежей, усиливать управление процессом утверждения бюджетов и выделения соответствующих средств, ускорять темпы исполнения трансфертных платежей, стимулировать своевременное использование бюджетных средств и достижение ожидаемого эффекта. Ускоренными темпами вводить в оборот неиспользованные финансовые средства и госбюджетные средства, расходование которых трудно реализовано в текущем году, в установленном и едином порядке перевести их в другие сферы, где срочно нуждается финансовая поддержка, уменьшая переходящие остатки. Строго соблюдать порядок централизованного казначейского исполнения доходов и расходов, порядок правительственных закупок и порядок использования кредитных карт служебного назначения, регламентировать управление денежными средствами на специальных финансовых счетах, строго запрещается нелицензионный перевод бюджетных средств из казначейства в специальные финансовые счета. Продолжать совершенствовать кривую доходности госдолга, интенсифицировать создание рынка госзаймов. Усиливать управление госбюджетными казначейскими средствами, прорабатывать вопрос о формировании порядка управления наличными сверхлимитными денежными средствами в госказне. Жестче ограничивать учреждение новых правительственных инвестиционных фондов, упорядочить и объединить действующие правительственные инвестиционные фонды на основе их классификации во избежание переизбытка и излишества в их создании.

5. Ужесточение управления долговыми обязательствами местных правительств

Следуя экономическим законам, выпускать облигации необходимо соразмерно способности погашения задолженности. Удачно открывая «парадный вход» для нормального и законного заемного финансирования, нужно рационально установить лимит долговой нагрузки для местных правительств в соответствии с классификацией регионов, уверенно продвигать реформу порядка управления целевыми облигациями с увеличением их видов, рационально расширять сферу их использования, прорабатывать вопрос об оценке результативности управления долговыми обязательствами местных правительств. Решительно перекрывать «черный ход» для незаконного и нарушающего установленные правила заемного финансирования, категорически недопустимы незаконные, нелицензионные или видоизмененные займовые операции сверх установленного законом лимита. Разрабатывая целевые предварительные планы реагирования на кризисные ситуации, необходимо с разумной активностью устранять долговые риски местных правительств. Подгонять финансовые учреждения к осмотрительному и корректному кредитованию нефинансового сектора, к оценке рисков финансирования в строгом соответствии с реальной ситуацией проектов предприятий, а не просто с учетом их кредитного рейтинга у местных правительств. Последовательно оптимизируя механизм управления выпуском местных облигаций на рыночных началах, комплексно используя межбанковский рынок и биржевой рынок ценных бумаг, стимулировать реализацию местных правительственных облигаций на операционных площадках коммерческих банков с целью повышения их ликвидности. Продвигать работу по рыночной трансформации компаний, созданных местными правительствами в качестве платформ для привлечения денежных средств. Предстоит ужесточить надзор и привлечение к ответственности, совершенствовать систему оценки результатов административной деятельности, решительно пресечь все правонарушения и действия в сфере гарантий по финансированию, жестче упорядочить всякий произвол в сфере заемного финансирования, ввести режим пожизненной ответственности за принятые решения и механизм ретроспективного установления ответственности за такие решения.

6. Последовательное ужесточение финансово-экономической дисциплины

Строго соблюдая принцип экономии и проявляя во всех делах трудолюбие и бережливость, категорически запрещать все виды мотовства и расточительства. Необходимо усилить финансовые контроль и проверку, стимулировать проведение важнейшей финансово-налоговой реформы и реализацию финансово-налоговой политики. Акцентируя внимание на управлении и использовании денежных средств, направленных на ликвидацию бедности, обеспечение достойной старости, субсидирование предприятий и т.п., решительно пресекать нарушения финансово-экономической дисциплины, такие как фальсификация информации и прочее мошенничество при получении денег, удержание и нецелевое использование средств и т.д., вместе с тем ужесточать привлечение виновных лиц к ответственности. Продолжая углублять внутренний контроль в системе госфинансов, усиливать исполнение функции внутреннего контроля, сосредоточить силы на формировании механизма внутреннего контроля, охватывающего весь процесс распределения, управления и использования госбюджетных средств. Усиливая выправление проблем, выявленных в ходе аудиторско-ревизионных проверок, нужно создать и совершенствовать долгосрочный и эффективный механизм упорядочения.

Финансовые ведомства должны инициативно становиться под правовой контроль СНП и под демократический контроль НПКСК. Это не только их установленные законом обязанности, но и важнейшая политическая задача. В истекшем году Минфин приложило больше усилий к предоставлению профессиональных разъяснительных услуг в ходе ежегодных сессий ВСНП и ВК НПКСК, участило повседневные контакты с депутатами ВСНП и членами ВК НПКСК. Было успешно обработано 2 780 предложений, выдвинутых депутатами ВСНП, и 1 363 предложения, выдвинутого членами ВК НПКСК. В текущем году Минфин, предоставляя им более скрупулезные и более стандартные услуги, будет своевременно докладывать им о процессе финансово-налоговой реформы и деятельности по всем приоритетным направлениям в этой сфере, сосредоточивать силы на повышении качества рассмотрения полученных предложений, неуклонно улучшать стиль работы, непрерывно повышать уровень бюджетного управления, наращивать потенциал управления госфинансами, лучше обслуживать депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК в исполнении предусмотренных законом обязанностей.

Уважаемые депутаты! Новая эпоха призывает к созданию новой ситуации и достижению новых успехов. Мы должны, теснее сплачиваясь вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, сознательно становиться под контроль ВСНП, искренне прислушиваться к мнениям и предложениям ВК НПКСК, твердо идти вперед и добросовестно трудиться, основательно заниматься финансовой и госбюджетной работой, стимулировать устойчивое и здоровое социально-экономическое развитие, вести неустанную борьбу за выполнение грандиозных задач, намеченных на XIX съезде КПК!