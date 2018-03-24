Антироссийские санкции «раздражают» немецкую экономику, пишут СМИ

Санкции Евросоюза в отношении России "раздражают" немецкий бизнес. Многие немецкие предприниматели надеются, что после переизбрания Путина отношения ЕС и Москвы изменятся в лучшую сторону, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также недавний опрос Восточного комитета немецкой экономики среди более 110 компаний показал, что 57% предприятий хотели бы пошаговой отмены санкций против Москвы, а 37% потребовали немедленной и безусловной отмены экономических ограничений. За сохранение санкций высказались лишь 5% участников опроса.

За смягчение ограничительных мер выступает и председатель земельной организации ХДС в Тюрингии Майк Моринг. По его словам, фирмы, ведущие бизнес с Россией в этой федеральной земле, потеряли до 30 процентов оборота, что "в преспективе неприемлемо".

Издание отмечает, что фирмы почти никогда не получают кредиты от банков, если речь идет о деловых отношениях с Россией.

Согласно анализу, опубликованному в декабре Кильским институтом мировой экономики, только до конца 2015 года товарооборот между Россией и Евросоюзом упал на 114 миллиардов долларов, причем Германию это затронуло в особой степени: немецкая экономика потеряла более 17 миллиардов долларов.

Ранее, в 2014 году США и другие страны Запада ввели против России санкции из-за украинского конфликта. Эти меры несколько раз продлевались и расширялись.