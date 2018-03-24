Евгений Ясин: Вышли из кризиса — входим в другой?

На днях премьер Дмитрий Медведев заявил: можно констатировать, что экономика России преодолела кризис 2014–2015 годов. Он разъяснил: «Бюджет стараемся делать сбалансированным, инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки надежными». И пообещал, что очищение банковского сектора продолжится, вознаграждение топ-менеджерам госкорпораций будет напрямую зависеть от результатов их деятельности, госсектор будут нацеливать на решение самых важных задач. А также рассказал, что уже подготовлены методики по внедрению программ инновационного развития…

Ну что ж, все это действительно неплохо. И главные успехи я бы отнес к работе Минфина ЦБ . Хотя, несмотря на то, что я положительно отношусь к работе ЦБ, все же считаю: Банк России переборщил с «чисткой». На мой взгляд, неправильно было давать государственные деньги тому же Бинбанку , национализировать пару других крупных банков. Надо было дать им время самим справиться с ситуацией.

Но, возвращаясь к нашей теме, особых причин радоваться успехам экономики, если честно, не вижу. Да, в 2017-м она показала небольшой рост (объем ВВП вырос на 1,5%) — впервые с 2014-го. Конечно, это приятно, если вспомнить, что в 2015-м было минус 2,8%, в 2016-м — минус 0,2%. Но мы все равно пока еще ниже того максимума, которого страна достигла в середине 2014-го. Так что если считать кризисом прямое падение, то мы и впрямь из него вышли.

Некоторые эксперты говорят: из одного кризиса вышли, но не факт, что не вошли в следующий. Пока не вошли. Мы находимся в состоянии стагнации. А это такое состояние, когда можно двигаться как в одну сторону, так и в другую. Сегодня, насколько я понимаю, Россия готова к тому, чтобы поднять экономику, но для этого необходимо срочное решение тех болезненных проблем, которые в ней присутствуют.

Между тем я не вижу решительных шагов по изменению структуры экономики. Мы ничего пока не сделали, чтобы активизировать бизнес.

Возможно, после выборов начнутся какие-то действия. Нам надо сократить долю государства в экономике. Двинуть наконец судебную реформу. Реализовать подлинное местное самоуправление. Развивать малый и средний бизнес…

По последнему пункту кое-какие подвижки есть, но они весьма незначительные. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП России — 20%. Для сравнения: в Германии — 70%. Во всех индустриальных экономиках этот сектор играет огромную роль. Именно в малом бизнесе создаются инновации.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.