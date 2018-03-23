Металл преткновения: Россия вступила в битву с США

Россия пожаловалась в ВТО на пошлины США на сталь

Минпромторг РФ оценил убытки отечественных металлургов от заградительных пошлин США на сталь и алюминий в $3 млрд и пообещал оспорить решение американской администрации в ВТО . Готовность идти тем же путем уже высказали Китай Еврокомиссия . Эксперты не исключают, что «война за металл» может обернуться для США коллективным иском в суд ВТО, а также ответными ограничениями со стороны зарубежных партнеров.

Введение США заградительных пошлин на импортную сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) разделило мировое сообщество на два лагеря: условных оптимистов, т.е. тех, кто рассчитывает быть исключенным из общего списка, и реалистов, которые готовят ответные меры в отношении Соединенных Штатов и жалобу в ВТО. Причем в случае весьма возможной неудачи первые также готовы к ответным мерам.

Австралия, Накануне 23 марта — даты вступления в силу указа о пошлинах — президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому введение этих мер по отношению к ряду стран-союзников откладывается до 1 мая. В число избранных вошли члены НАФТА Мексика Канада , а также Аргентина Бразилия , страны ЕС Южная Корея . Этим государствам Вашингтон предложил согласовать альтернативные меры ослабления «угрозы ухудшения национальной безопасности США». В зависимости от результатов последующих переговоров Трамп до 1 мая примет решение о том, распространяться ли пошлины на кого-то из «союзников» или нет.

Россия , по понятным причинам, в число избранных не вошла, зато имеет все шансы стать одним из лидеров второго лагеря.

«Вместе с Минэкономразвития необходимо будет оспаривать данную меру в органе по разрешению споров ВТО. Интерес к коллективной подаче иска уже проявили наши китайские и южнокорейские партнеры, которые также попали под эту меру. При этом надо смотреть и по поводу ответных мер, и все страны это будут делать», — сказал Евтухов 23 марта в эфире телеканала «Россия 24». Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подсчитал, что убытки отечественных компаний от американских пошлин, по предварительным расчетам, составят «не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию». Он также заявил о намерении оспаривать решение американской администрации в ВТО.

Ведомства, по словам Евтухова, уже начали работу в этом направлении. Получить оперативный комментарий в Минэкономразвития не удалось. Между тем дискуссия в ВТО по поводу новых американских пошлин уже началась.

23 марта на закрытой встрече стран-членов ВТО представители Китая и России выступили с резкой критикой протекционистских мер США. К их жалобе присоединились ЕС, Бразилия, Япония Турция , Южная Корея и другие страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВТО. Япония заявила, что решение США вызывает сожаление, Турция спросила, как этот шаг согласуется с правилами ВТО, Бразилия заявила, что этот вопрос можно рассматривать только на многосторонней основе, Южная Корея призвала к осторожности, а Россия попросила предоставить обоснования для временного освобождения от тарифов, которые Вашингтон предоставил странам-союзникам. Представители Евросоюза заявили, что США не должны связывать вопросы национальной безопасности с поставками стали и алюминия и призвали не признавать пошлины законными.

Представитель Соединенных Штатов на совещании не ответил непосредственно на критику, но сказал, что ввод новых тарифов «согласуется» с Генеральным соглашением ВТО по тарифам и торговле.

Китай неоднократно говорил о готовности писать жалобы во Всемирную торговую организацию. КНР в настоящее время является мировым лидером по производству и экспорту стали и при этом порядка 10% своей стали и алюминия поставляет в США. Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена оспаривать решение США в ВТО, а федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что если Вашингтон не освободит европейскую сталь и алюминий от пошлин, ЕС примет ответные меры.

История с введением заградительных пошлин на сталь и алюминий на самом деле имеет давние корни, отмечает управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин . В 2002 году при Джордже Буше-младшем Соединенные Штаты ввели повышенные пошлины на импортируемую в страну сталь с целью поддержки собственных предприятий, после чего страны ЕС с коллективным иском обратились в ВТО.

«Собственно, с учетом уже имеющихся решений вероятность того, что ВТО изменит свое решение в отношении применяемых Белым домом протекционистских мер, можно оценить как минимально возможную», — отмечает юрист. Всемирная организация тогда пришла к выводу, что принимаемые США меры противоречат нормам ВТО, и США сняли пошлины.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» , высоко оценивают перспективы коллективного иска в ВТО, однако предупреждают, что рассмотрение жалобы может растянуться на годы, в течение которых металлургические компании будут нести убытки.

Безусловно, обращение в ВТО после подобных действий США логично, так же как и объединение пострадавших стран для подачи коллективного иска. Это сделает позицию стран более уверенной, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

Учитывая, что Россию в этом вопросе поддерживает вся промышленная элита Азии, уровень ответных мер для США будет безусловно заметен, добавляет партнер практики «Стратегия и операционная эффективность АО „НЭО Центр“ Александр Ракша.

При этом не исключено, что США попытаются убедить организацию в нарушении договоренностей со стороны стран, против которых введены пошлины. В результате процесс может существенно затянуться. На время процесса пошлины будут действовать. При этом часть стран могут ввести ответные меры, введя заградительные пошлины на поставки определенной продукции из США, предупреждает Зварич.

Когда вопросы касаются конкретных убытков, то вопросы политики могут отойти на второй план, поэтому совместный иск со стороны России и ЕС вполне возможен, рассуждает управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин. Хотя отношения РФ и ЕС в рамках ВТО в последние годы развиваются довольно сложно: стороны периодически обмениваются обвинениями в нарушении норм организации в связи с санкциями и контрсанкциями.

Председатель Евросовета Дональд Туск в пятницу призвал США навсегда исключить членов сообщества из списка стран, на которые распространяются американские импортные пошлины. А в итоговом заявлении прошедшего 23 марта саммита ЕС подчеркивается, что Брюссель „сохраняет за собой право на ответные торговые меры в отношении США, если не будут сделаны постоянные исключения для Евросоюза из американских импортных тарифов“.

Министерство коммерции КНР также анонсировало ответные меры и в пятницу опубликовало список из 128 американских товаров, в отношении которых готовится ввести дополнительные пошлины в ответ на недружественные действия администрации Трампа. Речь идет о фруктах, сухофруктах, вине, свинине, стальных трубах и переработанном алюминии. В отношении последних двух пошлины могут составить 15% и 25% соответственно.