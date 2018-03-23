Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов транспорта, дистрибьюторов и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,44%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Saham Assurance (CS:SAH), которые подорожали на 99,0 п. (6,60%), закрывшись на отметке в 1.599,000. Котировки Involys (CS:INV) выросли на 6,95 п. (5,47%), завершив торги на уровне 133,95. Бумаги Auto hall (CS:AUTO) выросли в цене на 5,00 п. (5,43%), закрывшись на отметке 97,00.

Лидерами падения стали акции Fenie brossette (CS:FBR), цена которых упала на 5,00 п. (4,13%), завершив сессию на отметке 116,00. Акции Med paper (CS:PAP) поднялись на 1,06 п. (3,55%), закрывшись на уровне 28,83, а IB Maroc Com SA (CS:IBC) снизились в цене на 3,00 п. (3,23%) и завершили торги на отметке 90,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в минусе (20), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Fenie brossette (CS:FBR) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,13%, 5,00 п., и завершили торги на отметке 116,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,56%, или 1,00, достигнув отметки $65,30 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,34%, или 0,92, до $69,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,57%, или 20,80, до отметки $1.348,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,21% до 11,3320, а котировки USD/MAD упали на 0,24%, достигнув отметки 9,1674.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 89,08.