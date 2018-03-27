Сирии предложили наводнить Россию дешевыми фруктами

Сирии предложили наводнить российский рынок дешевыми фруктами и овощами

Представители «Деловой России», Республики Крым и Оргкомитета форума провели ряд встреч, в частности с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом , министром экономики и внешней торговли Мухаммедом Самер Аль-Халилем и крупнейшими бизнесменами страны, и пригласили их принять участие в Ялтинской конференции по восстановлению послевоенной Сирии, которая пройдет в Ливадийском дворце 21 апреля.

По словам Назарова, на ЯМЭФ ожидается «большая статусная делегация от Сирии, в которую войдут порядка 100 человек», включая членов правительства, ключевых министров, крупнейших бизнесменов. Ее возглавит сирийский премьер-министр.

«Сирийцы заинтересованы в первую очередь в поставках фармацевтики, агроудобрений, арматуры и зерна, производство которого здесь упало до двух миллионов тонн в год. При наших объемах производства в 130 миллионов тонн — это открывает новые экспортные возможности для России. В этой связи председатель Сельскохозяйственной палаты Сирии Мохаммед Аль Кето предложил не только предоставить российским производителям землю под засевы, но и открыть зерновой хаб в одном из портов Крыма», — сообщил Назаров. В ходе визита стороны также обсудили вопросы посткризисного социально-экономического восстановления Сирии и расширения двустороннего торгового-экономического сотрудничества между странами. По мнению Назарова, выйти на довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией, который оценивался в два миллиарда долларов, возможно уже в ближайшие три года.

И добавил, что в случае развития торговых отношений дешевые и качественны сирийские овощи и фрукты могли бы потеснить на российском рынке турецкие и израильские.

Еще одно перспективное направления для сотрудничества — строительная отрасль. Сирийцы предложили российским инвесторам и застройщикам присоединиться к реализации крупных проектов по строительству 14-этажных домов в Дамаске и Алеппо.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов добавил, что предприятия полуострова готовы участвовать в восстановлении железных и автомобильных дорог в Сирии, а также строительстве судов.

На ЯМЭФ планируется подписать пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Крымом и Сирией.