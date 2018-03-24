Цены на бензин снова вырастут

Цены на бензин в России могут вырасти на 5,3%

Банке России не исключают, что в текущем году цены на бензин в стране могут вырасти на 5,3% при условии полного переноса повышения акцизов в розницу. Об этом сообщил сайт «Газеты.ру» со ссылкой на доклад регулятора.

"В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек", — доклад. Вместе с тем, в ЦБ отметили, что в 2018 году процесс повышения акциза планируется в два этапа — с 1 января и с 1 июня.

Тем временем, в России акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо выросли на 50 копеек с каждого литра начиная с первого дня 2018 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 января.

Одновременно российским заправкам могут начать присваивать специальные звезды «качества». Оценивать по пятизвездной шкале будут как характеристики бензина, так и дополнительные услуги и удобства: наличие кафе, туалетов и техсервисов.