Ещё
Цены на бензин снова вырастут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на бензин в России могут вырасти на 5,3% 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Банке России не исключают, что в текущем году цены на бензин в стране могут вырасти на 5,3% при условии полного переноса повышения акцизов в розницу. Об этом сообщил сайт «Газеты.ру» со ссылкой на доклад регулятора.
Вместе с тем, в ЦБ отметили, что в 2018 году процесс повышения акциза планируется в два этапа — с 1 января и с 1 июня.
"В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек", — доклад.
Тем временем, в России акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо выросли на 50 копеек с каждого литра начиная с первого дня 2018 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 января.
Одновременно российским заправкам могут начать присваивать специальные звезды «качества». Оценивать по пятизвездной шкале будут как характеристики бензина, так и дополнительные услуги и удобства: наличие кафе, туалетов и техсервисов.
360tv.ru: последние новости
Россия ограничила въезд украинских большегрузов Рабочие места, эффективность экономики, повышение доходов: Путин рассказал о плане развития России ПФР анонсировал сокращение количества сотрудников и отделений к 2022 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов371
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам26
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось23
Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины39
Антироссийские санкции «раздражают» немцев14
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение