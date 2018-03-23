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Банк России допустил подорожание бензина на 5,3% в 2018 году
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Банк России допустил подорожание бензина на 5,3% в 2018 году 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Банк России допустил, что цены на бензин могут вырасти на 5,3% в 2018 году при полном переносе повышения акцизов в розницу. Об этом сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"Повышение акцизов на топливо в 2018 г. будет проходить в два этапа: с 1 января и с 1 июля. В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 литр дизельного топлива на 76 копеек. Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 процентного пункта", — говорится в докладе.
В материалах регулятора также отмечается, что с начала 2018 года акцизы на легковые автомобили выросли на 4,2%, что при прочих равных условиях вызовет повышение розничных цен на автомобили в текущем году в среднем на 853 рубля 79 копеек, или на 0,1%. Увеличение акцизных ставок на легковые автомобили окажет незначительное влияние на инфляцию.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для роста цен на топливо в России.
Незадолго до этого Владимир Путин заявил, что в России есть возможность для снижения цен на бензин. Он обратил внимание на то, что ситуацию должна контролировать ФАС, добавив, что поговорит на этот счет с главой ведомства.
В начале января эксперты прогнозировали подорожание бензина в 2018 году. Специалисты отмечали, что стоимость самых популярных марок бензина и дизельного топлива в среднем может вырасти на три рубля.
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