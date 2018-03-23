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Президент Литвы опасается торговой войны Европы с США
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Президент Литвы опасается торговой войны Европы с США 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Евросоюз не вступать в торговую войну с США, сообщают республиканские СМИ.
Комментарий политика последовал после того, как президент США Дональд Трамп заявил о введении таможенных пошлин на сталь в размере 25%, на алюминий — 10%, а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал адекватный ответ Евросоюза на протекционистские меры. В ЕС планируют обложить пошлинами американскую продукцию.
Ранее на встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне главы МИД стран Балтии охарактеризовали решение Трампа как торговую войну. «Мы выразили общую позицию о том, что экономические войны, торговые войны — это не то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что можно будет согласовать позиции», — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS.
Эту позицию озвучила в пятницу президент Литвы. «Европе действительно не стоит ввязываться в такую войну, отвечать на такие вызовы. Мы должны придерживаться принципиальной позиции и не вредить ни себе, ни союзникам», — заявила Даля Грибаускайте.
Она предложила вести с США переговоры, убеждая, что решение Дональда Трампа «будет невыгодно и вредоносно для самих Соединённых Штатов».
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