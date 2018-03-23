Банк России оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8—10% в 2018 году

Центробанк оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8—10% в 2018 году, в 2019 году темпы роста достигнут 9—12% на фоне увеличения экономической активности. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

«Годовой темп прироста кредита экономике в 2018 году сложится в диапазоне 8—10%. В 2019 году он несколько ускорится (до 9—12%) на фоне продолжительного сохранения более высоких относительно предыдущих лет темпов роста экономической активности и сопутствующего улучшения настроений, после чего в среднесрочной перспективе останется вблизи сложившихся уровней», — отмечается в документе.