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Банк России оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8—10% в 2018 году
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Банк России оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8—10% в 2018 году 

Банки.ру 1 час назад
Центробанк оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8—10% в 2018 году, в 2019 году темпы роста достигнут 9—12% на фоне увеличения экономической активности. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.
«Годовой темп прироста кредита экономике в 2018 году сложится в диапазоне 8—10%. В 2019 году он несколько ускорится (до 9—12%) на фоне продолжительного сохранения более высоких относительно предыдущих лет темпов роста экономической активности и сопутствующего улучшения настроений, после чего в среднесрочной перспективе останется вблизи сложившихся уровней», — отмечается в документе.
По мнению ЦБ, совокупная долговая нагрузка в экономике РФ стабилизируется в среднесрочной перспективе на уровне 21—22% ВВП, что соответствует ее значению на начало 2018-го.
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