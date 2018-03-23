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ЦБ ожидает стабильного уровня сбережений населения в будущем
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ЦБ ожидает стабильного уровня сбережений населения в будущем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Банк России ожидает, что в будущем норма сбережений населения останется на практически стабильном уровне при условии сбалансированного роста кредитования и сохранения интереса к рублевым сбережениям, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
"Как ожидается, в дальнейшем норма сбережений останется на практически стабильном уровне при сбалансированном росте кредитования и сохранении устойчивого интереса населения к рублевыми сбережениям с учетом поддержания положительного уровня реальных процентных ставок в экономике", — говорится в докладе.
В документе отмечается, что сохранение устойчивого сберегательного поведения населения является важным фактором сохранения сдержанной и предсказуемой ценовой динамики.
"С середины 2015 года в российской экономике наблюдалось последовательное снижение нормы сбережения, что привлекало внимание экономического сообщества в контексте обсуждения возможного роста инфляционного давления. Вместе с тем Банк России рассматривает коррекцию нормы сбережения как естественный процесс после ее всплеска на фоне действия мотива предосторожности в кризисный период 2014 — 2015 годов. К концу 2017 года норма сбережений приблизилась к своему докризисному устойчивому уровню — около 8% и, по оценкам Банка России, стабилизуется около него в первом полугодии 2018 года", — объясняет регулятор.
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