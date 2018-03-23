Туск: экономическая ситуация в ЕС самая благоприятная с введения евро

"Во время нашей дискуссии по экономическому и монетарному союзу в ЕС президент (ЕЦБ Марио) Драги напомнил, что экономика ЕС вернулась к докризисным уровням роста. На самом деле у нас самая благоприятная ситуация с момента введения евро. Это очень хорошее время подумать стратегически над нашими долгосрочными амбициями", — сказал он.