Туск: экономическая ситуация в ЕС самая благоприятная с введения евро 

БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Экономическая ситуация в Евросоюзе в настоящее время наиболее благоприятная со времен введения евро, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.
"Во время нашей дискуссии по экономическому и монетарному союзу в ЕС президент (ЕЦБ Марио) Драги напомнил, что экономика ЕС вернулась к докризисным уровням роста. На самом деле у нас самая благоприятная ситуация с момента введения евро. Это очень хорошее время подумать стратегически над нашими долгосрочными амбициями", — сказал он.