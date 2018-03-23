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Туск: экономическая ситуация в ЕС самая благоприятная с введения евро
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Туск: экономическая ситуация в ЕС самая благоприятная с введения евро 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Экономическая ситуация в Евросоюзе в настоящее время наиболее благоприятная со времен введения евро, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.
"Во время нашей дискуссии по экономическому и монетарному союзу в ЕС президент (ЕЦБ Марио) Драги напомнил, что экономика ЕС вернулась к докризисным уровням роста. На самом деле у нас самая благоприятная ситуация с момента введения евро. Это очень хорошее время подумать стратегически над нашими долгосрочными амбициями", — сказал он.
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