Ещё
«Совет рынка» предлагает запретить введение новых надбавок на энергорынке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Совет рынка» предлагает запретить введение новых надбавок на энергорынке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ассоциация «НП Совет рынка» предлагает на законодательном уровне запретить вводить новые нерыночные надбавки на оптовом энергорынке, которые в конечном итоге приводят к удорожанию электроэнергии для потребителя.
"Я рад слышать, что никому — ни Госдуме, ни ФАС, ни Минэку, ни Минэнерго — не нравятся надбавки. Коллеги, при таком консенсусе, мне кажется, уже давно пора проработать законопроект и внести его на согласование, чтобы законодательно закрепить запрет на внесение новых надбавок. Давайте уже это сделаем", — приводятся в сообщении слова предправления «Совета рынка» Максима Быстрова.
Стоимость мощности является основным драйвером роста цены оптового рынка. С 2017 года стало заметным влияние на стоимость нерыночных надбавок — строительство генерации в Крыму, развитие ВИЭ, льготные энерготарифы на Дальнем Востоке. Нерыночные надбавки на стоимость мощности являются серьезным финансовым обременением для потребителей электроэнергии.
По прогнозам «Совета рынка», к 2023 году при сохранении текущих тенденций 70% цены на мощность будет охватывать нерыночная составляющая.
"Правительство часто критикует нас за то, что цены на энергорынке растут. Конечно, растут, потому что государство решает свои проблемы за счет рынка электроэнергии. Например, развитие Дальнего Востока — это важнейшая задача, которую, по-хорошему, нужно было финансировать из бюджета, но ее финансируют из платежей рынка. Фактически основным бенефициаром рынка является государственный бюджет. Поэтому довольно странно, когда государство нас критикует за высокие цены, которые само же и провоцирует", — отметил Быстров.
Президентом РФ была поставлена задача добиться того, чтобы с 2021 года темпы роста цен на электроэнергию не могли превышать темпы инфляции.
РИА Новости: последние новости
ЦБ оценил уровень безработицы Финские экологи высоко оценили проект "Северный поток-2" Во Вьетнаме более 10 человек погибло при пожаре в многоэтажке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ379
Набиуллина взялась за пенсии76
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого68
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ498
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение