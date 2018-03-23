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Доходы Можайского района за 2017 г составил почти 2,4 млрд руб
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Доходы Можайского района за 2017 г составил почти 2,4 млрд руб 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
В прошлом году доходная часть Можайского района Подмосковья составила около 2,4 миллиардов рублей почти такую же сумму потратили на благоустройство, сообщила в пятницу его глава муниципалитета Лидия Афанасьева.
В пятницу Афанасьева и глава администрации района Илья Поночевный выступили с отчетом о работе, проделанной в 2017 году. На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.
«Одним из основных вопросов на повестке дня всегда был и являлся бюджет Можайского района. Так, доходная часть бюджета Можайского района за 2017 год исполнена в объеме 2,38 миллиарда рублей. А по расходам — 2,37 миллиарда», — сказала Афанасьева.
Она уточнила, что бюджет района в 2017 году традиционно сохранил социальную направленность. Особенно приоритетными направлениями стали укрепление материально-технической базы учреждений, ремонт школ и детских садов, развитие физической культуры и спорта, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ремонт дорог.
По словам главы муниципалитета, увеличение поступления бюджета Можайского района в отчетном году связано, прежде всего, с ростом объемов финансирования капитальных проектов.
«Это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Уваровка, это установка воркаута, это фонд по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. То есть это все нам софинансировал львиную долю бюджет Московской области», — отметила Афанасьева.
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