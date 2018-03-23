На Украине запретили ввоз двух книг экс-премьера Азарова

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ . Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Госкомтелерадио пополнило список изданий, которые не рекомендованы на Украине, двумя книгами Азарова — «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».