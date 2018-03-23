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На Украине запретили ввоз двух книг экс-премьера Азарова
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На Украине запретили ввоз двух книг экс-премьера Азарова 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну двух книг бывшего премьер-министра Николая Азарова, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Госкомтелерадио пополнило список изданий, которые не рекомендованы на Украине, двумя книгами Азарова — «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».
Кроме того, в «черный список» вошли еще четыре книги из РФ: «Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир» (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), «Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина», «Украинский национализм. Кризис или распад государства?» (Сергей Аксененко), «Бог Нептун не любит Украину» (Владимир Шигин).
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