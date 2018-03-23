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ЦБ обсуждает возможность ужесточения регулирования потребительских кредитов
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ЦБ обсуждает возможность ужесточения регулирования потребительских кредитов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ипотечное и потребительское кредитование в РФ должно расти высокими темпами в период восстановления экономики, однако Банк России должен внимательно смотреть за рисками, поэтому в том числе обсуждает возможность повышения коэффициентов риска по необеспеченным кредитам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.
"Мы в принципе говорили какое-то время назад, когда принимали решение по охлаждению сильно растущего рынка потребительского кредитования, это был 2013-2014 годы, что оно должно расти темпами, близкими к росту номинальных доходов населения. Конечно, эта связь нелинейная, потому что у нас произошло и падение доходов, и снизились темпы потребительского розничного кредитования, идет восстановление и того, и другого", — сказала Набиуллина.
Поэтому, отметила она, в данном случае нельзя говорить о прямой зависимости от номинальных доходов, и ЦБ отслеживает разные факторы, связанные и с финансовыми рисками.
"Сейчас уровень долговой нагрузки населения еще не восстановился до докризисного уровня… Тем не менее, мы считаем, что эти кредиты и ипотечные, и потребительские должны расти высокими темпами в период восстановления экономики, но мы должны внимательно смотреть за этими рисками, поэтому в том числе обсуждаем возможность и повышения коэффициентов риска по необеспеченному потребительскому кредитованию", — сказала она.
Ранее в феврале ЦБ уже отмечал, что рост потребительского кредитования в РФ является индикатором отхода россиян от сберегательной модели и пока не несет существенных инфляционных рисков. Зампред ЦБ Василий Поздышев уточнял, что средневзвешенная стоимость ипотеки в январе находилась уже на уровне ниже 10%, что, по его мнению, приведет к значительному росту ипотечного портфеля банков РФ в текущем году. По данным ЦБ, объем выданных ипотечных кредитов в РФ в прошлом году вырос на 37,2% — до 2 триллионов рублей.
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