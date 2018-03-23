ЦБ обсуждает возможность ужесточения регулирования потребительских кредитов

Банк России на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.

"Мы в принципе говорили какое-то время назад, когда принимали решение по охлаждению сильно растущего рынка потребительского кредитования, это был 2013-2014 годы, что оно должно расти темпами, близкими к росту номинальных доходов населения. Конечно, эта связь нелинейная, потому что у нас произошло и падение доходов, и снизились темпы потребительского розничного кредитования, идет восстановление и того, и другого", — сказала Набиуллина.

Поэтому, отметила она, в данном случае нельзя говорить о прямой зависимости от номинальных доходов, и ЦБ отслеживает разные факторы, связанные и с финансовыми рисками.

"Сейчас уровень долговой нагрузки населения еще не восстановился до докризисного уровня… Тем не менее, мы считаем, что эти кредиты и ипотечные, и потребительские должны расти высокими темпами в период восстановления экономики, но мы должны внимательно смотреть за этими рисками, поэтому в том числе обсуждаем возможность и повышения коэффициентов риска по необеспеченному потребительскому кредитованию", — сказала она.