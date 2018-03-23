Клименко: Как украинская власть обманывает мировую общественность (текст) (фотоготово)

При чем правительство, по словам Клименко, делает это «задним числом», переписывая статистику за 2015-2017 годы. Об этом он написал на своей в Facebook.

Технология здесь следующая. Согласно обновленным данным Госстата, с 2016 года в Украине наблюдается устойчивый рост экономики. При этом качественно изменились ключевые показатели: в 2017 году ВВП вырос не на 2,2%, а на 2,5%; дефицит текущего счета сократился в два раза — с 3,5% от ВВП до 1,6%.

На самом деле, по мнению экс-министра, Нацбанк пересчитал денежные поступления от украинских мигрантов из Польши России . Регулятор указал не только денежные переводы, но и предположил (!), сколько они привезли в Украину наличными.

В результате оказалось, что в 2015 году украинские мигранты якобы направили в страну на $1,8 млрд больше, чем указывалось. В 2016-ом — на $2,1 млрд, а в 2017 году — на $2 млрд

«Наши граждане из-за границы действительно переводят в Украину много. В теории они могли передать и столько денег. Однако нашу команду смутил ряд моментов. Зачем НБУ внезапно сделал перерасчет за три последних года? Как образовалась настолько большая погрешность? Как Нацбанк на протяжении трех лет мог не замечать по два миллиарда долларов?» — пишет Клименко.

Получается, это — не прирост, а махинации.

Благодаря этим манипуляциям — перерасчету Нацбанком поступлений от мигрантов, украинская экономика и «пошла в рост». Тем самым, вопрос о техническом дефолте Украины не будет поднят.

«Почему нынешняя власть решила обмануть всю мировую общественность именно за их счет? Лично я неоднократно писал, что украинцы из России и Польши — главные инвесторы в экономику страны. И это правда. Каждый украинец знает: наших граждан в этих странах действительно много. На то расчет власти и был: что мы поверим и купимся. Потому что легенда с мигрантами — самая реалистичная на сегодня для нашей страны», — подытожил политик.