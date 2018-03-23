Минфин готовится пойти на риск

Россия готова использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) для вложения средств в активы с более высокой доходностью. Так, когда безрисковые активы ФНБ достигнут 7% валового внутреннего продукта, часть его средств можно будет инвестировать в акции, облигации или другие торгующиеся ценные бумаги. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов , сообщает «Эксперт»

Bloomberg считает, что Минфин готовит изменения в свою инвестиционную политику, чтобы начать хорошо зарабатывать на находящихся у него средствах, пока не приносящих высокого дохода.

Средства ФНБ составляют сегодня 66,4 млрд долларов. Норвежский глобальный пенсионный фонд получил в 2017 году рекордный доход в 13,7%. ФНБ за весь срок своего существования показывает среднюю доходность 1,32% годовых. Средства ФНБ вкладываются в надежные, но низкодоходные суверенные облигации с рейтингом не ниже АА–. Норвежский фонд не боится масштабных вложений в акции.

По оценкам Антона Силуанова, в 2018 году безрисковые активы фонда, благодаря укреплению цен на нефть могут, вырасти примерно до 5% ВВП, а нужно достичь порога в 7%.

Вложение активов ФНБ в полном составе в облигации США (доходность 1-1,5%) уже давно вызывает нарекания со стороны экономического блока.

Чтобы эффективность вложений была удовлетворительной, в состав ФНБ должны включаться и другие активы. Зарубежные фонды, аналогичные ФНБ, изначально вкладываются в акции, а облигации используются только для «якоря».

Экономический сектор в целом поддерживает переход на новую программу инвестиций, но считает, что для этого потребуется время и привлечение большого числа специалистов.