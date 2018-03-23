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Минфин готовится пойти на риск
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Минфин готовится пойти на риск 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия готова использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) для вложения средств в активы с более высокой доходностью. Так, когда безрисковые активы ФНБ достигнут 7% валового внутреннего продукта, часть его средств можно будет инвестировать в акции, облигации или другие торгующиеся ценные бумаги. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает «Эксперт».
Bloomberg считает, что Минфин готовит изменения в свою инвестиционную политику, чтобы начать хорошо зарабатывать на находящихся у него средствах, пока не приносящих высокого дохода.
>> Отток капитала из России удвоился
Средства ФНБ составляют сегодня 66,4 млрд долларов. Норвежский глобальный пенсионный фонд получил в 2017 году рекордный доход в 13,7%. ФНБ за весь срок своего существования показывает среднюю доходность 1,32% годовых. Средства ФНБ вкладываются в надежные, но низкодоходные суверенные облигации с рейтингом не ниже АА–. Норвежский фонд не боится масштабных вложений в акции.
По оценкам Антона Силуанова, в 2018 году безрисковые активы фонда, благодаря укреплению цен на нефть могут, вырасти примерно до 5% ВВП, а нужно достичь порога в 7%.
Вложение активов ФНБ в полном составе в облигации США (доходность 1-1,5%) уже давно вызывает нарекания со стороны экономического блока.
Чтобы эффективность вложений была удовлетворительной, в состав ФНБ должны включаться и другие активы. Зарубежные фонды, аналогичные ФНБ, изначально вкладываются в акции, а облигации используются только для «якоря».
Экономический сектор в целом поддерживает переход на новую программу инвестиций, но считает, что для этого потребуется время и привлечение большого числа специалистов.
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