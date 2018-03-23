Ещё
Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат 

Вести.Ru 46 минут назад
Украинский лидер Петр Порошенко назвал важной задачей для экономики страны рост ВВП 5-6% в год. На совещании с активом Волынской области в Луцке он подчеркнул, что сейчас ключевая задача — выйти на соответствующие темпы роста. Средняя зарплата на Украине должна быть не менее 10 тысяч гривен, считает президент.
По данным Госкомитета статистики, по итогам 2017 года рост ВВП составил около 2,5%. Как уточняет "Интерфакс", правительство Украины в настоящее время работает над ускорением экономического роста, и Порошенко обещает делать все, чтобы помочь ему в этом.
Вести.Ru: последние новости
Вьетнам прекратил бурение нефти по требованию Китая Набиуллина видит возможность снижения ставки Украина живет на переводы украинцев из-за границы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ215
Новый советник Трампа готов развязать большую войну133
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации822
Минфин готовится пойти на риск48
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение