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В ЦБ оценили перспективы новой торговой политики США
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В ЦБ оценили перспективы новой торговой политики США 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прямой эффект на российскую экономику от принятых США мер в торговой политике очень ограничен, но риски протекционизма растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Что касается протекционизма. Да, мы видим, что риски протекционизма возросли. Но, скорее, возросла неопределённость. Перерастет это в более серьёзную спираль протекционизма, либо в какой-то момент остановится … Безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста", — сказала глава ЦБ.
Она добавила, что Россия открытая страна, и у нас большая доля внешнеторгового оборота в ВВП, «Поэтому на нас, конечно, это повлияет», — пояснила глава ЦБ.
"Те меры, которые были приняты (в США — ред.), их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен… Конечно, если риски эти будут возрастать через канал темпов роста мировой экономики, это может повлиять и на Россию", — также считает Набиуллина.
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