Ситуация между Россией и США может сорваться в силовую сторону

«Потоки газа и нефти из России в ЕС способствовали встречным потокам товаров, инвестиций, людей, что создавало позитивную взаимозависимость. И это не устраивает США, которые стремятся захватить энергетический рынок Европы», — сказал российский эксперт.

Однако, как считает Караганов, идее экспансии американского сланцевого газа на энергетический рынок Европы сбыться не суждено, поскольку и сейчас, и в будущем сжиженный газ будет стоить гораздо дороже трубопроводного. Именно это подтолкнуло США к ведению конкуренции неэкономическими методами, например, взорвав ситуацию на Украине

«Однако в современном мире осуществить изоляцию России невозможно. У Москвы , в отличие от СССР, налажены дружеские отношения с Китаем , который через 10 — 15 лет станет ведущей державой мира. Нынешний мир все больше отходит от прозападной направленности. США и другие западные державы могут добиться только незначительного спада в российской экономике», — сказал Караганов.

Франция и Российский эксперт уверен, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей, и это основная причина ее напряженности в отношениях с Россией. Газ привел к расколу в рядах ЕС. «К примеру, ФРГ Австрия хотят закупать российский газ, а вот Греция Италия люто ненавидят Германию за то, что Берлин, желая провести газопровод „Северный поток — 2“ к себе, заблокировал реализацию „Южного потока“, который должен достичь Южной Европы. В Европе сейчас идет очень сложная внутренняя борьба», — отметил он.

Вместе с тем Караганов полагает, что Запад еще много лет не станет снимать санкций с России. В настоящее время происходит развал либерального экономического порядка, созданного на Западе в 1945 году и потом распространившегося по всему миру. США поняли, что без опоры на военное превосходство либеральная система невыгодна в экономическом плане и нашли выход в применении санкций, которые никогда не снимут.

«Кстати, санкции приняты не только против России. Китай и десятки других государств давно под санкциями ЕС. Подобные действия Запада можно оценить как военизацию международных экономических отношений. В США даже нет механизма отмены санкций, поэтому запреты в отношении России будут действовать много лет», — утверждает эксперт.

Тем не менее Караганов считает, что повторения холодной войны, которую Запад стремится сейчас навязать России, не будет. Во-первых, холодной войны не хочет Москва, во-вторых, по сравнению с временами СССР мир сегодня стал совершенно другим: Запад постепенно сокращается, и соотношение сил в мире решительно не в его пользу. Запад отчаянно стремится восстановить паритет, и при этом все больше теряет позиции.

«Железного занавеса» не будет, но будет длительный период приспособления Запада к его новому положению. Военное превосходство Запада, которое держалось начиная с XVI века, потеряно окончательно. Вслед за этим Запад теряет и экономический, и культурный перевес», — сказал политолог.

При этом Караганов подчеркивает, что обострение отношений между Западом и Россией приняло самый опасный со времен Карибского кризиса 1963 года характер. Ныне у многих стран имеется современное оружие, а на политической арене немало новых игроков, и политические элиты совершенно потеряли понимание того, куда ведет ситуация. Положение чрезвычайно опасное, поскольку отношения между главными ядерными державами — США и Россией — хуже некуда, и ситуация может сорваться в силовую фазу.