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ЦБ не видит рисков в росте зарплат россиян
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ЦБ не видит рисков в росте зарплат россиян 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ЦБ пока не видит рисков в росте реальных зарплат в России, но будет наблюдать за устойчивостью этой тенденции, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Действительно, существенный рост зарплат реальных произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли в частном секторе. Структуры разные по разным отраслям, секторам и компаниям. Поэтому для нас здесь не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат", — сказала Набиуллина.
"Мы будем смотреть. Скорее, вопрос для предметного рассмотрения, нежели мы там сейчас видели серьезные риски", — добавила она.
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