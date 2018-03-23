ЦБ не видит рисков в росте зарплат россиян

"Действительно, существенный рост зарплат реальных произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли в частном секторе. Структуры разные по разным отраслям, секторам и компаниям. Поэтому для нас здесь не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат", — сказала Набиуллина.

"Мы будем смотреть. Скорее, вопрос для предметного рассмотрения, нежели мы там сейчас видели серьезные риски", — добавила она.