ЦБ настроен на появление в стране «длинных денег»

"Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране «длинных денег», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что низкая инфляция является одним из условий для достижения этой цели.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.