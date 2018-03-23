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ЦБ настроен на появление в стране «длинных денег»
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ЦБ настроен на появление в стране «длинных денег» 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор ставит перед собой задачу появления в стране «длинных денег».
"Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране «длинных денег», — сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что низкая инфляция является одним из условий для достижения этой цели.
Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.
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