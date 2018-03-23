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В годовом исчислении инфляция в Канаде в феврале выросла на 2,2%
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В годовом исчислении инфляция в Канаде в феврале выросла на 2,2% 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Статистическая службы Канады сообщила, что в феврале инфляция в Канаде ускорилась.
В годовом исчислении индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос на 2,2.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6%.
Экономисты прогнозировали, что в феврале инфляция вырастет на 2,0% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем.
В феврале базовая инфляция в Канаде повысилась на 1,5% в годовом исчислении и на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем.
Банк Канады стремится удерживать инфляцию на значении 2%, что является средним значением целевого диапазона 1–3% в среднесрочной перспективе.
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