В годовом исчислении инфляция в Канаде в феврале выросла на 2,2%

Investing.com — Статистическая службы Канады сообщила, что в феврале инфляция в Канаде ускорилась.

В годовом исчислении индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос на 2,2.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6%.

Экономисты прогнозировали, что в феврале инфляция вырастет на 2,0% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем.

В феврале базовая инфляция в Канаде повысилась на 1,5% в годовом исчислении и на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем.

Банк Канады стремится удерживать инфляцию на значении 2%, что является средним значением целевого диапазона 1–3% в среднесрочной перспективе.