Хорошая неделя для золота становится еще лучше 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Спрос на защитные активы подтолкнул цены на золото к максимуму за месяц, после того как напряженность в торговых отношениях США и Китая обострилась, а президент США Дональд Трамп решил назначить «ястреба» Джона Болтона своим новым советником по национальной безопасности, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/NARONG SANGNAK
Цены на золото подскочили на 1,6% в среду, после того как Федеральная резервная система вновь спрогнозировала три повышения ставки в 2018 году. Заявление регулятора оказалось менее «ястребиным», чем ожидалось. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует четыре повышения ставки в этом году. В пятницу золото продолжило дорожать на фоне рисков торговой войны. Цены на металл с немедленной поставкой в ходе торгов повысились на 1,1% до $1343,27 за унцию, достигнув максимума с 20 февраля. Как сообщали «Вести. Экономика», накануне президент США решил ввести пошлины на импорт китайских товаров.
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ФРС: шаг вперед — два шага назад Китай готов к торговой войне: каким будет ответ? Трамп сменил своего советника по безопасности В ответ Китай заявил, что планирует повысить пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Это усилило опасения по поводу того, что торговые войны могут помешать росту мировой экономики. Между тем, Трамп сообщил, что бывший постпред США при ООН Джон Болтон сменит генерал-лейтенанта Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. "Это назначение [Болтона], на мой взгляд, было самым значительным фактором сегодняшнего ралли золота", — отметил глава отдела торговли на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Corp. Стивен Иннес. Болтон ранее выступал за более жесткую позицию в отношении Ирана и Северной Кореи. В феврале в колонке в The Wall Street Journal он изложил обоснование превентивного удара по Северной Корее, назвав такой шаг «совершенно законным». Его назначение вызвало ожидания более жесткого подхода США к Ирану и КНДР. Так, аналитики Commerzbank AG предупредили, что назначение Болтона повышает вероятность новых санкций против Ирана, что обеспечит дополнительную поддержку золоту. Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в июне на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:28 мск повысилась на 1,5% до 1353,30 за унцию.