Набиуллина рассказала, какими будут цены на продовольствие

"Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие группы товаров", — сказала Набиуллина.

"Ранее мы относили тенденции на продовольственном рынке в основном на счет временных факторов, в первую очередь, погодных условий", — отметила глава регулятора.

По ее словам, сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал ЦБ.

"По нашей оценке, это является результатом инвестиций в сельское хозяйство, которые повысили его производственный потенциал", — добавила глава ЦБ. «Но внедрение новых технологий в сельском хозяйстве снижает зависимость объема урожая, а значит и динамики цен от погодных условий, это уже структурное изменение, которое будет иметь продолжительный эффект», — заключила Набиуллина.