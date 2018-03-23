Набиуллина рассказала, какими будут цены на продовольствие 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на продовольствие в России останутся более волатильными, чем на другие товары, сообщила в пятницу глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие группы товаров", — сказала Набиуллина.
"Ранее мы относили тенденции на продовольственном рынке в основном на счет временных факторов, в первую очередь, погодных условий", — отметила глава регулятора.
По ее словам, сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал ЦБ.
"По нашей оценке, это является результатом инвестиций в сельское хозяйство, которые повысили его производственный потенциал", — добавила глава ЦБ. «Но внедрение новых технологий в сельском хозяйстве снижает зависимость объема урожая, а значит и динамики цен от погодных условий, это уже структурное изменение, которое будет иметь продолжительный эффект», — заключила Набиуллина.