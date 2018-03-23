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Набиуллина заявила о приближении экономики к темпам роста 1,5-2%
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Набиуллина заявила о приближении экономики к темпам роста 1,5-2% 

Rambler News Service 45 минут назад
«Мы видим все признаки продолжающегося (экономического. — RNS) роста, причем достаточно по широкой базе во многих отраслях, во многих секторах. Да, мы при этом уже приближаемся к потенциальным темпам экономического роста, который мы продолжаем оценивать как 1,5-2%», — заявила Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ «очень рассчитывает» на то, что будут реализованы структурные реформы, которые поднимут данную планку потенциального роста и экономика России будет расти быстрее.
«Но мы пока у себя в прогнозах закладываем консервативный подход, исходя из текущих условий структурных, вот этот рост в 1,5-2%», — добавила она.
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