Набиуллина рассказала, какие факторы ограничивают рост российской экономики

"Мы не считаем, что наша ставка ограничивает экономический рост, мы видим, что экономический рост восстанавливается, уже очень близок к потенциальным. Темпы экономического роста ограничиваются, на наш взгляд, структурными факторами", — сказала Набиуллина.

Она добавил, что Банк России оценивает потенциальные темпы экономического роста России в 1,5-2%.

"Мы очень рассчитываем на то, что будут реализованы структурные реформы, которы поднимут эту планку потенциального роста, и мы сможем расти быстрее", — сказала она.