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Набиуллина рассказала, какие факторы ограничивают рост российской экономики
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Набиуллина рассказала, какие факторы ограничивают рост российской экономики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Экономический рост в РФ ограничивает не уровень ключевой ставки ЦБ, а структурные факторы, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не считаем, что наша ставка ограничивает экономический рост, мы видим, что экономический рост восстанавливается, уже очень близок к потенциальным. Темпы экономического роста ограничиваются, на наш взгляд, структурными факторами", — сказала Набиуллина.
Она добавил, что Банк России оценивает потенциальные темпы экономического роста России в 1,5-2%.
"Мы очень рассчитываем на то, что будут реализованы структурные реформы, которы поднимут эту планку потенциального роста, и мы сможем расти быстрее", — сказала она.
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