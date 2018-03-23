ЦБ: цены на продовольствие останутся волатильными

"Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие группы товаров", — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что сдержанный рост цен на продукты питания сохраняется заметно более продолжительное время, чем ожидал регулятор.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает исторический минимум годовой инфляции.