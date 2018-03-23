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Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег
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Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег 

Банки.ру 55 минут назад
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ставит задачу появления длинных денег.
«Мы перед собой ставим задачу появления длинных денег», — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, определенную лепту вносит фактор снижения инфляции. «Низкая инфляция — это важно но не достаточно», — заявила глава ЦБ.
Она отметила, что экономике необходимы длинные деньги и долгосрочные инвесторы. Речь идет об НПФ. В качестве перспективных инструментов она выделила страхование жизни, развитие рынка облигаций. «Мы считаем, все это создаст условия для развития инвестиций», — сказала Набиуллина.
Кроме того, ЦБ переходит к мотивирующему банковскому регулированию, стимулирующему инвестиции в экономику.
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