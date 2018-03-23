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Греф назвал три ключевых задачи России до 2024 года
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Герман Греф назвал три ключевых задачи России до 2024 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ключевыми и самыми серьезными задачами России в ближайшие шесть лет станут реформы и перестройка экономики. Такое мнение в интервью бразильскому изданию Valor в рамках грядущего форума БРИКС выразил глава Сбербанка Герман Греф.
Прежде всего, стране, чтобы достичь поставленных президентом амбициозных целей, например, 50% роста ВВП на душу населения за шесть лет, необходимо будет провести очень широкие реформы, считает банкир.
"Во-вторых, мы сталкиваемся с технологическими трудностями, поскольку технологии развиваются очень быстрыми темпами и оставаться в курсе последних инноваций, сохраняя при этом конкурентоспособность, — очень сложная задача", — говорит Греф.
Третьей задачей, по его мнению, станет диверсификация экономики, поскольку четверть экономики по-прежнему зависит от сырьевого сектора.
"Я думаю, что это три ключевые задачи", — заключил он, добавив что в России есть "достаточное количество специалистов", которые смогут не допустить отрицательных последствий при качественном проведении реформ.
Саммит объединения БРИКС состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.
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