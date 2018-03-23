Герман Греф назвал три ключевых задачи России до 2024 года

Герман Греф. Ключевыми и самыми серьезными задачами России в ближайшие шесть лет станут реформы и перестройка экономики. Такое мнение в интервью бразильскому изданию Valor в рамках грядущего форума БРИКС выразил глава Сбербанка

"Во-вторых, мы сталкиваемся с технологическими трудностями, поскольку технологии развиваются очень быстрыми темпами и оставаться в курсе последних инноваций, сохраняя при этом конкурентоспособность, — очень сложная задача", — говорит Греф. Прежде всего, стране, чтобы достичь поставленных президентом амбициозных целей, например, 50% роста ВВП на душу населения за шесть лет, необходимо будет провести очень широкие реформы, считает банкир.

Третьей задачей, по его мнению, станет диверсификация экономики, поскольку четверть экономики по-прежнему зависит от сырьевого сектора.

"Я думаю, что это три ключевые задачи", — заключил он, добавив что в России есть "достаточное количество специалистов", которые смогут не допустить отрицательных последствий при качественном проведении реформ.