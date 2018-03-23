Набиуллина: протекционистские меры США могут повлиять на российскую экономику

"Мы видим, что риски протекционизма возросли, возросла неопределенность. Но, безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста. Если риски эти будут возрастать, через канал темпов роста мировой экономики это может повлиять и на Россию", — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что данный сценарий является нежелательным.