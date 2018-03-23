Ещё
Набиуллина: протекционистские меры США могут повлиять на российскую экономику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Набиуллина: протекционистские меры США могут повлиять на российскую экономику 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что протекционистские меры США могут повлиять на экономику России.
"Мы видим, что риски протекционизма возросли, возросла неопределенность. Но, безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста. Если риски эти будут возрастать, через канал темпов роста мировой экономики это может повлиять и на Россию", — сказала Набиуллина.
Она также отметила, что данный сценарий является нежелательным.
Ранее сообщалось, что Китай намерен защищаться от протекционизма США.
Газета.Ru: последние новости
Герман Греф назвал три ключевых задачи России до 2024 года Банк России повысил прогноз по средней цене на нефть Лавров: Россия ожидает делегацию Вьетнама на ПМЭФ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации824
Новый советник Трампа готов развязать большую войну56
Савченко грозит «пожизненное»132
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение