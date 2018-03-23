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Норвегия попала под действие таможенных пошлин США
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В Норвегии заявили, что попали под действие новых таможенных пошлин США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
Норвегия находится в списке стран, которые попадают под действие новых пошлин на сталь и алюминий, введенных США, сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде.
В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также некоторых других стран. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Также отмечалось, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.
"Американские власти вчера поздно вечером нас проинформировали, что Норвегия не вошла в число стран, которые исключены из-под действия новых пошлин США на сталь и алюминий", — приводятся слова главы МИД на сайте Норвежской телерадиокомпании NRK.
По словам Сёреиде, правительство намерено продолжить диалог по этому вопросу с властями США.
"Мы надеемся, что правила ВТО будут соблюдаться и что в этом вопросе подход к Норвегии будет на равных основаниях. Норвежский экспорт не является никакой угрозой для США. Это мы сегодня доведем до сведения США", — пояснила министр.
Сообщается, что на данный момент в список исключенных из-под действия таможенных пошлин США вошли страны-члены ЕС, а также Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея.
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