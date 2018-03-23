США подали в ВТО жалобу на Китай

"Китай также, как представляется, нарушает правила ВТО, навязывая обязательные неблагоприятные условия договоров, которые ущемляют интересы и менее благоприятны для импортируемых иностранных технологий", — считает американская сторона. "Китай, как представляется, нарушает правила ВТО, отказывая иностранным держателям патентов, в том числе компаниям из США, в основных патентных правах на то, чтобы прекратить использование китайской компанией технологии после истечения срока действия лицензионного договора", — говорится в заявлении офиса торгового представителя США.

Такая политика мешает иностранным владельцам технологий устанавливать рыночные условия в лицензионных договорах и других связанных с технологиями контрактах, заявляют США.

Как сообщали "Вести. Экономика", накануне президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд

Объявление о тарифах в четверг стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с кражей американских технологий.

В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины коснутся сектора высоких технологий Китая. Пакет мер может также включать ограничения на китайские инвестиции в США. Полная информация об этом появится в течение следующих двух недель.

Китай заявил, что планирует повысить пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Китай намерен "противостоять протекционизму", но все еще надеется на диалог, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на посла Пекина в ВТО Чжан Сянчэна.

Чжан Сянчэн заявил, что Китай рассматривает возможность обращения в ВТО с жалобой на американские пошлины.