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США подали в ВТО жалобу на Китай
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США подали в ВТО жалобу на Китай 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Reuters
США обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Китай в рамках пакета торговых мер, о которых объявил президент США Дональд Трамп в четверг в связи с предполагаемой кражей Китаем интеллектуальной собственности США. Об этом сообщает Reuters.
"Китай, как представляется, нарушает правила ВТО, отказывая иностранным держателям патентов, в том числе компаниям из США, в основных патентных правах на то, чтобы прекратить использование китайской компанией технологии после истечения срока действия лицензионного договора", — говорится в заявлении офиса торгового представителя США.
"Китай также, как представляется, нарушает правила ВТО, навязывая обязательные неблагоприятные условия договоров, которые ущемляют интересы и менее благоприятны для импортируемых иностранных технологий", — считает американская сторона.
Такая политика мешает иностранным владельцам технологий устанавливать рыночные условия в лицензионных договорах и других связанных с технологиями контрактах, заявляют США.
Как сообщали "Вести. Экономика", накануне президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд
Объявление о тарифах в четверг стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с кражей американских технологий.
В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины коснутся сектора высоких технологий Китая. Пакет мер может также включать ограничения на китайские инвестиции в США. Полная информация об этом появится в течение следующих двух недель.
Китай заявил, что планирует повысить пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Китай намерен "противостоять протекционизму", но все еще надеется на диалог, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на посла Пекина в ВТО Чжан Сянчэна.
Чжан Сянчэн заявил, что Китай рассматривает возможность обращения в ВТО с жалобой на американские пошлины.
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