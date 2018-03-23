ЦБ Монголии снизил ключевую ставку до 10 процентов

Улан-Батор , 23 марта / Синьхуа / — Совет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии снизил ключевую ставку с 11 до 10 проц. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции первый вице-президент ЦБ О. Эрдэмбилэг.

По его словам, данный шаг ожидался большинством экспертов. Принимая решение о снижении ставки, регулятор исходил из того, что инфляция должна достичь целевого уровня в 8 проц.

Национальный статистический комитет Монголии сообщает, что инфляция в Монголии в январе-феврале 2018 года была сравнительно низкой — 6,9 проц.

В 2017 году ЦБ Монголии дважды снижал ключевую ставку. —0—