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ЦБ Монголии снизил ключевую ставку до 10 процентов
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ЦБ Монголии снизил ключевую ставку до 10 процентов 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Улан-Батор, 23 марта /Синьхуа/ — Совет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии снизил ключевую ставку с 11 до 10 проц. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции первый вице-президент ЦБ О. Эрдэмбилэг.
По его словам, данный шаг ожидался большинством экспертов. Принимая решение о снижении ставки, регулятор исходил из того, что инфляция должна достичь целевого уровня в 8 проц.
Национальный статистический комитет Монголии сообщает, что инфляция в Монголии в январе-феврале 2018 года была сравнительно низкой — 6,9 проц.
В 2017 году ЦБ Монголии дважды снижал ключевую ставку. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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