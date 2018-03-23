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РФ потеряет миллиарды долларов от пошлин США на сталь
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РФ потеряет от американских пошлин на сталь $3 млрд 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: РИА Новости
После введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию российские компании потеряют от $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию", — отметил Евтухов.
Между тем Минпромторг подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт американских товаров в Россию.
"Что касается американских пошлин. Мы позицию свою будем готовить, представлять ее в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО. Наша позиция, что это нарушение. Впервые страна-член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент. Мы будем готовить позицию от себя, потому что это наша отрасль и наши предприятия, и они страдают. И будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути", — заявил Евтухов в интервью "Интерфаксу".
Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, освободив от уплаты этих пошлин ряд стран. Россия в список таких стран не вошла.
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