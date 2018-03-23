Ещё
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% с 26 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% с 26 марта 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Newsru.com
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 23 марта 2018 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в сообщении.
В Центробанке прогнозируют, что годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г. «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г.», — добавили в ведомстве.
Также ЦБ сообщил, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне: в феврале, как и в январе, она составила 2,2%. «Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — пояснили в Банке России.
Предыдущее изменение ключевой ставки произошло 9 февраля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума приняла текст закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ в редакции согласительной комиссии Минтранс РФ планирует разработать дополнительные меры поддержки региональных авиаперевозок Россельхознадзор с 23 марта разрешил поставки томатов еще с четырех турецких предприятий
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации339
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды60
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Вернем летнее время
Путин выступит со срочным обращением437
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение