Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% с 26 марта

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 23 марта 2018 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в сообщении.

В Центробанке прогнозируют, что годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г. «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г.», — добавили в ведомстве.

Также ЦБ сообщил, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне: в феврале, как и в январе, она составила 2,2%. «Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — пояснили в Банке России.

Предыдущее изменение ключевой ставки произошло 9 февраля 2018 г.