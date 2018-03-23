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В ЦБ сообщили о возможном усилении проинфляционного давления
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В ЦБ сообщили о возможном усилении проинфляционного давления 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Динамика зарплат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Об этом говорится в сообщении Банка России.
"Оценка Банком России набора рисков для инфляции также значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов", — заявили в ЦБ.
Регулятор отметил, что он будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию.
Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.
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