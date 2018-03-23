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ЦБ дал прогноз по инфляции на конец года
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ЦБ ожидает инфляцию в 3-4% в конце 2018 года 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3–4% в конце 2018 года и вблизи 4% в 2019 году, сообщил регулятор.
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — сообщил ЦБ.
Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, сообщает регулятор. В феврале 2018 года инфляция составила 2,2%.
«Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ сообщает, что факторы, которые раньше оценивались в основном как временные, под воздействием ряда структурных изменений приобретают более длительный характер.
«Во-первых, инвестиции в сельское хозяйство и расширение его производственного потенциала снижают зависимость урожая от погодных условий и оказывают сдерживающее влияние на рост продовольственных цен. Во-вторых, применение бюджетного правила уменьшает чувствительность внутренних экономических условий, в том числе динамики валютного курса и инфляции, к изменениям цен на нефть. Все это делает процесс стабилизации инфляции на низких уровнях более устойчивым и снижает риски ее существенных колебаний», — сообщил ЦБ.
Текущая динамика потребительских цен способствует снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, говорится в сообщении ЦБ.
«Это, в свою очередь, вносит дополнительный вклад в сдерживание инфляции. Однако инфляционные ожидания населения все еще заметно превышают цель по инфляции, сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольствие», — сообщает ЦБ.
Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25%. Это снижение стало вторым с начала года.
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