Путин назвал условия для роста эффективности экономики

Путин назвал условия для наращивания эффективности экономики

"Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу, образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", — сказал Путин в размещенном на сайте Кремля обращении к гражданам РФ по итогам выборов президента. Мощный технологический рывок станет базой для создания новых рабочих мест, наращивания эффективности экономики, повышения реальных доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что об этих задачах он говорил 1 марта в послании Федеральному собранию.