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Названа дата подписания контракта на поставку ЗРК Patriot в Польшу
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Названа дата подписания контракта на поставку ЗРК Patriot в Польшу 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Военное обозрение
Это произойдет в среду, 28 марта, передает РИА Новости. На прошлой неделе был подписан офсетный договор на поставку в Польшу Patriot. «Министр национальной обороны Мариуш Блащак подпишет контракт на ракетные комплексы средней дальности в среду, 28 марта», — отмечается в сообщении.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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