Экономика РФ сбавила обороты в феврале, — Аналитики Райффайзенбанка

Одним из основных факторов такой динамики стало замедление промпроизводства (1,5% г. /г. в феврале против 2,9% г. /г. месяцем ранее), при этом особенно сильно просели темпы роста в обрабатывающей промышленности (1,9% г. /г. против 4,7% г. /г. в январе). Снизился и рост в некоторых других сегментах, входящих в ВВП — в строительстве (-0,2% г. /г. против 0,2% г. /г. в январе) и розничной торговле (1,8% г. /г. против 2,8% г. /г. в январе).

При этом незначительную поддержку оказали транспортный сектор (грузооборот вырос до 1,8% г. /г. против 1,1% г. /г. в январе) и сельское хозяйство (2,6% г. /г. против 2,5% г. /г. в январе).