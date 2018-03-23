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Экономика РФ сбавила обороты в феврале, — Аналитики Райффайзенбанка
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Экономика РФ сбавила обороты в феврале, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
Одним из основных факторов такой динамики стало замедление промпроизводства (1,5% г. /г. в феврале против 2,9% г. /г. месяцем ранее), при этом особенно сильно просели темпы роста в обрабатывающей промышленности (1,9% г. /г. против 4,7% г. /г. в январе). Снизился и рост в некоторых других сегментах, входящих в ВВП — в строительстве (-0,2% г. /г. против 0,2% г. /г. в январе) и розничной торговле (1,8% г. /г. против 2,8% г. /г. в январе).
При этом незначительную поддержку оказали транспортный сектор (грузооборот вырос до 1,8% г. /г. против 1,1% г. /г. в январе) и сельское хозяйство (2,6% г. /г. против 2,5% г. /г. в январе).
Отметим, что слабая динамика промышленности, скорее всего, продолжит сдерживать экономику: добыча полезных ископаемых будет ограничиваться соглашением ОПЕК, а обрабатывающие отрасли вряд ли смогут обеспечить стабильно высокие темпы роста. При этом розничный сегмент, вероятно, получит поддержку от роста зарплат: выплаты по «майским» указам ощутимо подстегнули динамику доходов населения, что должно транслироваться, по крайней мере, во временное улучшение потребительского спроса.
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