Федеральный центр выделил 126,9 млн дотаций орловским бюджетникам

Орловская область получит федеральную финансовую поддержку на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение о выделении дотаций подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев . Средства будут выделены из резервного фонда Правительства России. Орловская область получит дотацию в размере 126,9 млн рублей.

Орловская область получит данную субсидию в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Всего для регионов России будет выделено на данные цели 20 млрд рублей.