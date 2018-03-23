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Федеральный центр выделил 126,9 млн дотаций орловским бюджетникам
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Федеральный центр выделил 126,9 млн дотаций орловским бюджетникам 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Орловская область получит федеральную финансовую поддержку на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Распоряжение о выделении дотаций подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства России. Орловская область получит дотацию в размере 126,9 млн рублей.
Орловская область получит данную субсидию в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Всего для регионов России будет выделено на данные цели 20 млрд рублей.
Сообщение Федеральный центр выделил 126,9 млн дотаций орловским бюджетникам появились сначала на РИА 57.
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