РФ намерена пожаловаться в ВТО на пошлины США на сталь

Минпромторг призвал пожаловаться в ВТО на ввозные пошлины США на сталь

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады Мексики , а также других стран. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза , а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

Также отмечалось, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.