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Россельхознадзор попросил Индию снять барьеры для российского зерна
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Россельхознадзор попросил Индию снять барьеры для российского зерна 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в выходе на мясной и молочный рынок Индии, а также в снятии барьеров для экспорта российского зерна. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи с представителями Министерства коммерции и промышленности правительства Индии.
"Был поднят важный для России вопрос по открытию индийского рынка для поставок российской животноводческой продукции, а также снятия необоснованных барьеров при экспорте зерна и продуктов его переработки, обсуждавшийся накануне заместителем министра сельского хозяйства России Евгением Громыко в Дели", — отмечается в сообщении Россельхознадзора.
В частности, для экспортеров зерна в Индии действует высокая ввозная пошлина. Кроме того, для поставок необходимо проводить обеззараживание метилбромидом. Однако применение метилбромида в России ограничено, поэтому российская сторона обсуждает с Индией возможность замены этого фумиганта альтернативным вариантом.
При этом российские предприятия и лаборатории «готовы к проведению ранее оговоренной инспекции и могут подтвердить соответствие всем требованиям к безопасности производимой зерновой продукции», подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что основной статьей российского аграрного экспорта является зерно. Экспортный потенциал зерна на текущий сельскохозяйственный год составляет 52-53 млн тонн. Рост экспорта зерна обусловлен рекордным урожаем зерновых в объеме 134,1 млн тонн по итогам 2017 г. Это дает России возможность вернуть утраченный ранее статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы. Прогноз по урожаю российского зерна на 2018 г. составляет 110-115 млн тонн. Таким образом, как сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия заинтересована в выходе на новые рынки и наращивании поставок по уже налаженным каналам.
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