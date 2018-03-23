Россельхознадзор попросил Индию снять барьеры для российского зерна

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Россия заинтересована в выходе на мясной и молочный рынок Индии , а также в снятии барьеров для экспорта российского зерна. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи с представителями Министерства коммерции и промышленности правительства Индии.

"Был поднят важный для России вопрос по открытию индийского рынка для поставок российской животноводческой продукции, а также снятия необоснованных барьеров при экспорте зерна и продуктов его переработки, обсуждавшийся накануне заместителем министра сельского хозяйства России Евгением Громыко Дели ", — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

В частности, для экспортеров зерна в Индии действует высокая ввозная пошлина. Кроме того, для поставок необходимо проводить обеззараживание метилбромидом. Однако применение метилбромида в России ограничено, поэтому российская сторона обсуждает с Индией возможность замены этого фумиганта альтернативным вариантом.

При этом российские предприятия и лаборатории «готовы к проведению ранее оговоренной инспекции и могут подтвердить соответствие всем требованиям к безопасности производимой зерновой продукции», подчеркнули в Россельхознадзоре.